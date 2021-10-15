رئيس الوزراء اليمني: «اتفاق الرياض» أنهى نزاعات حقيقية كانت موجودة على الأرض

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قال الدكتور معين عبدالملك رئيس وزراء اليمن، إن زيارة المبعوث الأممي إلى عدن كانت ناجحة ومهمة، مشيرًا إلى أن العاصمة المؤقتة عدن جاهزة لاستقبال جميع البعثات الدبلوماسية.

وأضاف الدكتور معين عبدالملك خلال لقائه مع الإعلامي عمرو عبدالحميد ببرنامج «رأي عام» المذاع على فضائية «TeN»، الخميس، أن الشق الأمني مازال يحتاج إلى توحيد ودمج وترتيب، وهناك أشواط قطعت في مسألة العملية الأمنية المتعلقة ببعض القوات، مؤكدًا أن وضع المدينة يمكن البناء عليه إلى حد كبير.

وأوضح رئيس وزراء اليمن، أن هناك بعثات وأجانب كثيرين متواجدون حاليًا في عدن، ولا يوجد شيء يتم بناءه في يوم وليله ولكن يتم البناء تدريجيًا.

ولفت إلى أن إشراك الوفد التفاوضي بموجب اتفاق الرياض موجود، والمجلس الانتقالي الجنوبي موجود في الحكومة اليمنية، ولا يوجد ما يقلق، وكل النقاشات السياسية مطروحة وهذا الهدف من اتفاق الرياض، لأنه أنهى نزاعات حقيقية كانت موجودة على الأرض، وهذا يسهل في إطار التوجه للحكومة اليمنية.

وتابع: أن الحكومة اليمنية متجانسة إلى حد ما، وهناك قرارات صعبة تم إتخاذها كنت أتوقع أن يكون بها انقسامات ولكن لم يحدث ذلك، وهي في النهاية حكومة توافق سياسي، مؤكدًا أن هناك نضج بين الكفاءات السياسية الموجودة في الحكومة يجعلها تعمل بشكل جيد، حيث أن الملف صعب أمام كل وزير يمني.