رزاق سيسيه: جروس طلب عودتي للزمالك والإدارة رفضت .. ولم أفكر في الهروب عن الأبيض

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أكد الإيفواري رزاق سيسيه جناح الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، أنه السويسري كريستيان جروس، المدير الفني السابق للقلعة البيضاء طلب عودته للفريق منذ ثلاثة مواسم.

وقال رزاق سيسيه في تصريحات تليفزيونية إن جروس، طلب عودتي للزمالك حينما كان يتولى تدريب الفريق منذ ثلاثة مواسم، مضيفًا : «المدرب أشاد بالمستوى الذي قدمته مع الاتحاد السكندري أمام الزمالك في البطولة العربية، وطلب عودتي للفريق».

وأوضح :«الإدارة التي كانت تتولى النادي الأبيض في ذلك الوقت، هي من رفضت عودتي».

وعن الأنباء التي ترددت في الفترة الماضية بشأن هروبه من الزمالك قال: «لا أساس من الصحة لما تردد في هذا الشأن، لم افكر نية في الهروب على الإطلاق».

وأضاف: «أحترم العقود، وأعلم أن لدى عقد مع مغذي الزمالك، لماذا يقولون أننى لا أريد العودة إلى مصر، كنت بجوار عائلتى وكان لدى الرغبة بقوة في التعافى سريعاً للعودة إلى مصر، كرة القدم هو الشىء الوحيد الذي أعشقه وعندما لا ألعب فهذه نهايتى، كنت أخوض فترة تأهيل للعلاج من الاصابة وأخبرت الزمالك بذلك«.