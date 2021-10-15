أخبار عاجلة

"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات -
لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل) -
«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية -
مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

أزمة بين ياسمين صبري وأسرتها تمنعها من حضور زفاف شقيقها

Print
أزمة بين ياسمين صبري وأسرتها تمنعها من حضور زفاف شقيقها أزمة بين ياسمين صبري وأسرتها تمنعها من حضور زفاف شقيقها

لاقتراحات اماكن الخروج

هاجم أشرف صبري ابنته الفنانة ياسمين صبري بسبب عدم حضورها لزفاف شقيقها الذي سيقام الجمعة، وعدم مباركتها له.

وكتب أشرف صبري على حسابه الشخصي على موقع التواصل الإجتماعي «فيس بوك»: فرح ابني بكرة ربنا رزقه بأجمل عروسة، أما إن أمه وأخواته الأشقاء رفضوا حتى يباركوله، فربنا رزقه بأم تانية عملت كل حاجة، وأخوات تانيين لم تغرهم الأموال ولا طيارات وكدب وخداع، أصبح لابني أخوات جدد وأم جديدة، حفظه الله من الشياطين.
جدير بالذكر أن الأزمة بين ياسمين صبري ووالدها بدأت منذ إعلان موافقتها بالزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، حيث كان يرفض والدها هذه الزيجة، لكنها لم تلتفت لرأيه وتزوجت من رجل الأعمال الشهير، ليهاجمها والدها بسبب عدم تقديرها واحترامها لرأيه.

وأثارت ياسمين صبري الجدل مؤخرا بعد إعلانها دخول مجال التأليف من خلال عمل ستقوم ببطولته في الموسم الرمضاني المقبل، حيث تعرضت للسخرية من نشطاء التواصل الاجتماعي، لتتراجع عن تصريحاتها وتشير أنها صاحبة فكرة المسلسل، وأنه سيكون من تأليف السيناريست محمد عبدالمعطي.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل)

السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل)

«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية

«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية

مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور)

مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور)

فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)

فتح ملف «السياحة الشتوية» في اجتماع ضم الوزير والبرلمان والغرف (تفاصيل)