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بعد حديثها عن سمير غانم .. لبلبة تسقط على المسرح خلال افتتاح الجونة السينمائي

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بعد حديثها عن سمير غانم .. لبلبة تسقط على المسرح خلال افتتاح الجونة السينمائي بعد حديثها عن سمير غانم .. لبلبة تسقط على المسرح خلال افتتاح الجونة السينمائي

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سقطت الفنانة الكبيرة لبلبة على خشبة مسرح البلازا، الذي تجري حاليا فيه حفل افتتاح الدورة الـ5 من فعاليات مهرجان الجونة السينمائي، وذلك بعد حديثها عن أسطورة الكوميديا الراحل سمير غانم.

وعبرت لبلبة عن اشتيقافها الشديد للراحل قائلة :«وحشتني يا سمير وهتفضل جوة قلبنا».

ويعرض فعاليات افتتاح الدورة الخامسة من مهرجان الجونة السينمائى على قناة ON E بشكل حصري. وشهد حفل الافتتاح تكريم الفنان أحمد السقا بجائزة الإنجاز الإبداعي عن مسيرته الفنية، ودوره الكبير في رفع مستوى أعمال الحركة في السينما المصرية.

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.

المصرى اليوم

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