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ياسمين صبري : «أول سنة لدورة مهرجان الجونة كانت مبهرة»

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ياسمين صبري : «أول سنة لدورة مهرجان الجونة كانت مبهرة» ياسمين صبري : «أول سنة لدورة مهرجان الجونة كانت مبهرة»

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نشرت الإعلامية إنجي على، مقطع لها عبر حسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» برفقة الفنانة ياسمين صبري، وذلك خلال افتتاح مهرجان الجونة السينمائي الدولي في دورته الـ5.
وقالت ياسمين صبري خلال الفيديو :«أول سنة لدورة مهرجان الجونة كانت مبهرة، وإنشاء الله كل سنة يبقا في تطور».
وأضافت :«بعد اللي حصل في مهرجان الجونة من حريق، أنا قلت أكيد المهرجان هيتأجل، كل سنة والجونة تبهرنا وتبهر العالم كله، وتخلينا عندنا شغف نعمل أفلام».
ظهرت الفنانة ياسمين صبري، في حفل الأفتتاح بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان باللون الأصفر وتركت شعرها منسدلا على كتفيها .

وحضر مهرجان الجونة، عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي.

المصرى اليوم

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