★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الزمالك الأسبق، إن الجهة الإدارية خالفت اللائحة المالية الموحدة بعد قرارها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وتأجيل الانتخابات.

وأشار هريدي في تصريحات تليفزيونية إلى أن اللائحة المالية تسمح للجهة الإدارية الاعتراض على أي إجراءات خاصة بعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين وإلا سيصبح القرار محصناً وهو ما حدث في حالة الزمالك.

وأكد أن انتخابات الزمالك قائمة قانونياً ولا صحة لقرار تأجيلها لأن الجهة الإدارية كان عليها أن تعترض على أي إجراءات خلال الفترة القانونية وليس بعد ذلك بقرار يصدر في يوم عطلة رسمية بداعي تنقية العضويات.