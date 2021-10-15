أخبار عاجلة

"مدينة المستقبل" يعلن إطلاق المرحلة الرابعة من الحجوزات -
لبنان.. شاهد كيف يذهب هذا المعلم إلى المدرسة -
"الأرصاد": أمطار رعدية ورياح نشطة على منطقة جازان -
فيديو صادم.. لحظة وقوع الانفجار الهائل في الصين اليوم -
تعاون بين "عقارات الدولة" و"الأوقاف" لتعزيز الاستفادة من نظام المعلومات الجغرافية -
شرطة مكة تعلن القبض على 5 أشخاص ومقيمة تورطوا في قضايا انتحال صفة رجال الأمن والسطو على منازل -
إنفوجراف.. تعرف على "تطور حجم سكان مجلس التعاون في 5 سنوات" -
السعودية تضيف 4 عقوبات جديدة للمخالفين من أصحاب الأعمال (التفاصيل) -
«الخطيب قال أنا مش شايف» .. كواليس أزمة رئيس الأهلي الصحية -
مصادرة 70 شيشة وتحرير 565 محضرًا في حملة إشغالات مكبرة بالخانكة (صور) -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. رياضة
  3. المصرى اليوم

المرشح لرئاسة يفجر مفاجاة : الانتخابات قائمة في موعدها وقرار الوزارة باطل

Print
المرشح لرئاسة الزمالك يفجر مفاجاة : الانتخابات قائمة في موعدها وقرار الوزارة باطل المرشح لرئاسة يفجر مفاجاة : الانتخابات قائمة في موعدها وقرار الوزارة باطل

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

قال عمر هريدي عضو مجلس إدارة نادي الأسبق، إن الجهة الإدارية خالفت اللائحة المالية الموحدة بعد قرارها ببطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للقلعة البيضاء وتأجيل الانتخابات.
وأشار هريدي في تصريحات تليفزيونية إلى أن اللائحة المالية تسمح للجهة الإدارية الاعتراض على أي إجراءات خاصة بعقد الجمعية العمومية خلال أسبوعين وإلا سيصبح القرار محصناً وهو ما حدث في حالة الزمالك.
وأكد أن انتخابات الزمالك قائمة قانونياً ولا صحة لقرار تأجيلها لأن الجهة الإدارية كان عليها أن تعترض على أي إجراءات خلال الفترة القانونية وليس بعد ذلك بقرار يصدر في يوم عطلة رسمية بداعي تنقية العضويات.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب

كريم حسن شحاتة: هناك مشاكل بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

كريم حسن شحاتة: هناك مشاكل بين كارتيرون ولاعبي الزمالك

محمد صلاح: «مسؤولون بالزمالك علاقاتهم باللاعبين سيئة.. وإدارة الأهلي بها مشاكل»

محمد صلاح: «مسؤولون بالزمالك علاقاتهم باللاعبين سيئة.. وإدارة الأهلي بها مشاكل»

محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد الزمالك»

محمد صلاح: «خايف لاعبين أموات يقدموا شكاوى ضد الزمالك»