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سيسيه يكشف تفاصيل الحادث الذي فقد فيه والدته و 4 من شقيقاته

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سيسيه يكشف تفاصيل الحادث الذي فقد فيه والدته و 4 من شقيقاته سيسيه يكشف تفاصيل الحادث الذي فقد فيه والدته و 4 من شقيقاته

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كشف الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي ، عن تفاصيل الحادث المأساوي، الذي فقد فيه والدته و4 من شقيقاته.

وقال سيسيه في تصريحات تليفزيونية :«فقدت 5 أشخاص من أسرتى، في حادث مأساوي وهم أمى و4 من شقيقاتى، الحادث كان عقب حفل زواج».

وأضاف :«عدد الموتى في ذلك الحادث وصل إلى 75 شخصًا من بينهم 10 أشخاص أعرفهم»، موضحًا : «شقيقتي الكبرى تحدثت معي في الصباح حيث كنت أتواجد في التدريب، وأخبرتنى بالحادث ووفاة أمي وشقيقاتي».

وتابع :«أبلغت محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري بالحادث، ووقف معي في تلك المحنة، وسافرت إلى كوت ديفوار لمدة 10 أيام»

وعن أفضل موسم في مسيرته قال :«الموسم الماضي، هو الأفضل في مسيرتي، حيث كان لدي تحدي مع حسام حسن، المدير الفني، أن أنهي الدوي وأنا هداف المسابقة وأفضل لاعب، ولكن تعرضت لاصابة حرمتني من استكمال الموسم».

المصرى اليوم

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