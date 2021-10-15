سيسيه يكشف تفاصيل الحادث الذي فقد فيه والدته و 4 من شقيقاته

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كشف الإيفواري رزاق سيسيه مهاجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، عن تفاصيل الحادث المأساوي، الذي فقد فيه والدته و4 من شقيقاته.

وقال سيسيه في تصريحات تليفزيونية :«فقدت 5 أشخاص من أسرتى، في حادث مأساوي وهم أمى و4 من شقيقاتى، الحادث كان عقب حفل زواج».

وأضاف :«عدد الموتى في ذلك الحادث وصل إلى 75 شخصًا من بينهم 10 أشخاص أعرفهم»، موضحًا : «شقيقتي الكبرى تحدثت معي في الصباح حيث كنت أتواجد في التدريب، وأخبرتنى بالحادث ووفاة أمي وشقيقاتي».

وتابع :«أبلغت محمد مصيلحي، رئيس نادي الاتحاد السكندري بالحادث، ووقف معي في تلك المحنة، وسافرت إلى كوت ديفوار لمدة 10 أيام»

وعن أفضل موسم في مسيرته قال :«الموسم الماضي، هو الأفضل في مسيرتي، حيث كان لدي تحدي مع حسام حسن، المدير الفني، أن أنهي الدوي وأنا هداف المسابقة وأفضل لاعب، ولكن تعرضت لاصابة حرمتني من استكمال الموسم».