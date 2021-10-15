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وزير التعليم يعلق على المستندات المسربة بشأن الوجبات المدرسية: ليست للنشر

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وزير التعليم يعلق على المستندات المسربة بشأن الوجبات المدرسية: ليست للنشر وزير التعليم يعلق على المستندات المسربة بشأن الوجبات المدرسية: ليست للنشر

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أكد الكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم بأن «الوجبات المدرسية هي وجبات مجانية للطلاب وما تم نشره مستندات داخلية ليست للنشر».

وقال الوزير عبر منشور على صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك» أن «الوجبات المدرسية الجديدة»مجانية«للطلاب وتعكس اهتمام الدولة المصرية بصحة وسلامة ابنائها وكل ما يتم تداوله هو»تسريبات لمستندات ادارية داخلية«ليست للنشر تعكس تكلفة هذه الوجبات اللتي [تتحملها الدولة] ولا يتحملها المستفيدون من الطلاب.

- منشور الدكتور طارق شوقي عبر صفحته على فيسبوك -

وفي مداخله هاتفية مع الإعلامي «شريف عامر» في برنامج يحدث في على إم بي سي مصر الخميس قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم «إن أزمة التكدس التي تشهدها الفصول الدراسية كل عام نتيجة انضمام نحو 800 ألف طفل سنويا للمنظومة التعليمية، قائلا: إحنا بنجتهد زي الكثير من الدول في إنقاذ العام الدراسي».

وأكد الوزير أنه منذ بداية أزمة فيرس كورونا نجحنا خلال العامين الدراسيين الماضيين ونسعي لتعويض الطلاب ما فقدوه خلال العام ونصف الماضيين في العملية التعليمية.
وأضاف شوقي: في نغمة كل سنة وهي من 3 موضوعات وهي بعيدة تماماً عن التعليم والتي تنحصر في الكثافة وعجز المعلمين والمصروفات، وكل تلك الأمور وزارة التربية والتعليم ليست منوطة بها، مضيفا «هناك فرق كبير بين الحديث الموضوعي عن مشاكل التعليم ومن يسخر وينتقد ويهاجم».

المصرى اليوم

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