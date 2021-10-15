نجيب ساويرس تعليقا على حريق الجونة : «اللي يجي في الريش بقشيش»

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علق المهندس نجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة السينمائي، على الحريق الذي نشب قبل افتتاح الدورة الخامسة لمهرجان الجونة السينمائي قائلاً :«مقلقتش خالص».

وأضاف خلال لقائه مع الأعلامية لميس الحديدي عقب حفل الأفتتاح :«سألتهم حد حصله حاجة قالولي لأ، قولتلهم خلاص اللي يجي في الريش بقشيش».

وحضر مهرجان الجونة عدد من نجوم الفن في الدورة الخامسة أبرزهم يسرا عضو اللجنة الاستشارية، وليلي علوي، سمية الخشاب، إلهام شاهين، هالة صدقي، طارق لطفي، مني زكي، نيللي كريم، أنوشكا، بسمة، لبلبة، روجينا، أشرف عبدالباقي، ريهام عبدالغفور، نجلاء بدر، سوسن بدر، أحمد داش، أحمد داوود، مايا دياب، المخرجة إيناس الدغيدي، وأمير المصري.