ريهام حجاج تتعاقد مع العدل على مسلسل رمضان المقبل وسامح عبدالعزيز مخرجا

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أعلنت النجمة ريهام حجاج، تعاقدها مع المنتج جمال العدل على مسلسل جديد تخوض من خلاله سباق دراما رمضان المقبل، من تأليف أيمن سلامة، وإخراج سامح عبدالعزيز.

ويجتمع صناع العمل خلال الأيام القليلة المقبلة للوقوف على كافة تفاصيل المسلسل، وترشيح الفنانين المشاركين، وتحديد موعدا لإنطلاق التصوير.

وتتواجد النجمة ريهام حجاج حاليا في الجونة، حيث تحضر فعاليات مهرجان الجونة السينمائى، وظهرت ريهام أمس على السجادة الحمراء لحفل افتتاح المهرجان في دورته الخامسة، بإطلالة مبهرة وفستان محتشم خطفت به الأضواء.

يذكر أن النجمة ريهام حجاج خاضت سباق دراما رمضان الماضى من خلال مسلسل «وكل ما نفترق»، وشارك في بطولته أحمد فهمى، عمرو عبدالجليل رانيا يوسف، أيتن عامر، محمد الشرنوبى، طارق عبدالعزيز، هاجر أحمد، رحاب الجمل، محمد جمعة، أحمد صيام، إنتاج طارق الجناينى، وإخراج مصطفى أبوسيف.