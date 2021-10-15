بعد تعرضها لإصابة في ساقها .. دينا الشربيني تتخلى عن قدمها الطبية في افتتاح الجونة

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ظهرت الفنانة دينا الشربيي على الريد كاربت في فعاليات مهرجان الجونة السينمائي لدورته الـ5، بحالة جيدة بعد تعرضها لإصابة في ساقها قبل حفل افتتاح المهرجان، حيث ارتدت فستاناً أنيق وجذاب باللون البرتقالي مكشوف عند منطة البطن وتركت شعرها منسدلاً على كتفيها .

دينا الشربيني

وكانت طرحت دينا الشربيني اليوم البوستر الرسمي لأغنية «فلتت مني»، الذي شاركها الغناء الفنان حسن أبوالروس ونشرت «الشربيني» صورة بوستر الاغنية عبرحسابها الرسمي بموقع الصور والفيديو «إنستجرام» : «فلتت مننا بكرة الساعة 3 استنونا، فلتت مني».

يذكر أن دينا تعرضت لإصابة في ساقها حيث أرتدت قدما طبية، وذلك قبل بدء حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة