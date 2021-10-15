خالد أبوبكر على تويتر يعلق على «شهيد التختة» ويطالب بمحاسبة المسؤولين

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علق خالد أبوبكر المحامي والمستشار القانوني لهيئة قناة السويس في تغريدة له عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي تويتر على خبر وفاة تلميذ على يد زميله بسبب مشاجرة بينهما داخل المدرسة قائلا: ‏لو صح هذا الخبر لابد من استجواب رئيس الوزراء فورا أمام البرلمان، وإقالة وزير التعليم وتحويل مدير الإدارة التعليمية، ومدير المدرسة إلى النيابة العامة.

ونشر خالد أبوبكر نص الخبر نقلا عن أحد المواقع الإخبارية الإلكترونية والذي جاء فيه «وفاة التلميذ محمد عيد حلمي متأثرا بجراحه التي اصيب بها في مشاجرة مع زميله بسبب صراع بينهما على أولوية الحصول والجلوس على مقعد بالصف الأمامي داخل فصلهما الدراسي بمدرسة ميت علوان بكفر الشيخ» ليكتب تغريدته المطالبة لمساءلة رئيس مجلس الوزراء، ووزير التربية والتعليم، إذا صح ما تضمنه هذا الخبر.

كان جرى تشييع جثمان عيد محمد حلمي، الطالب بالصف الثاني الإعدادي بمدرسة زراعة ميت علوان الذي لفظ أنفاسه الأخيرة بمستشفي كفر الشيخ العام بعد احتجازه بها الأحد الماضي في حالة غيبوبة تامة، إثر إصابته في المدرسه واتهام أقاربه بقيام زملائه بالتعدي عليه بالضرب في الفصل بسبب المنافسة على من سيجلس بالتختة الأولى، وذلك في جنازة مهيبة حضرها الآلاف من الرجال والنساء والأطفال من قرية الصعايدة ببندر كفر الشيخ،

وتحولت القرية لسرادق مفتوح حزنا على ابنها، كما طوق رجال الأمن القرية خشية حدوث أحداث شغب، وردد المشيعون من أهالي القرية العديد من الهتافات منها: «لا اله إلا الله.. عيد شهيد وحبيب الله»، كما أصيب الكثيرين بحالات إغماء في الجنازه حزنا على الفقيد.