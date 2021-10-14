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كواليس محضر شيكابالا في اتحاد الكرة

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كواليس محضر شيكابالا في اتحاد الكرة كواليس محضر شيكابالا في اتحاد الكرة

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لجأ كمال شعيب المحامي الخاص باللاعب محمود عبدالرازق «شيكابالا» نجم فريق الكرة بنادي ، لقوة النجدة من أجل عمل محضر إثبات لحالة لمسئولي اتحاد الكرة بمقر الجبلاية، أملا في أن يفيد هذا المحضر لاعب الزمالك في شكواه ضد اتحاد الكرة.

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وغادرت قبل قليل وحدة من قوات النجدة مقر اتحاد الكرة، بعد الاستجابة لطلب محامي نجم الزمالك بتحرير محضر ضد اتحاد الكرة بسبب الامتناع عن تقديم أي مستند يُثبت عدم التحقيق مع شيكابالا قبل إصدار عقوبة الإيقاف ضده.

ووقع مسؤولو الجبلاية عقوبة الإيقاف ضد شيكابالا ٨ أشهر وغرامة ٥٠٠ ألف جنيه على خلفية الأحداث التي شهدتها مباراة الزمالك مع البنك الأهلي في ختام مباريات الدوري الممتاز، قبل أن يتم تقليص العقوبة إلى ٨ مباريات فقط و٢٥٠ ألف جنيه غرامة.

وطلب المحامي الخاص بنجم الزمالك من جهات الشرطة الحصول من الاتحاد على إفادة بأن اللاعب لم يتم التحقيق معه، لكن اتحاد الكرة رفض، وتم تحرير محضر بذلك.

ويرغب كمال شُعيب محامي شيكابالا في الحصول على هذه الإفادة لتقوية موقف اللاعب في شكوته ضد اتحاد الكرة في مركز التسوية والتحكيم بشأن العقوبة التي وقعت عليه مؤخرًا.

يذكر أن لاعب الزمالك أعلن من قبل عزمه على تقديم شكوى ضد اتحاد الكرة، بشأن العقوبة الموقعة عليه، بدعوى عدم التحقيق معه من قبل لجنة الانضباط داخل اتحاد الكرة.

المصرى اليوم

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