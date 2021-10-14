تحقيق عاجل من النيابة الإدارية في واقعة تنمر موظفة على زميلتها وضربها بالزقازيق

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تلقت نيابة الزقازيق القسم الثاني، شكوى من صيدلانية بالوحدة الصحية بكفر عطا سلامة التابعة للإدارة الصحية بالزقازيق، والتي اتهمت فيها إحدى الموظفات بذات الوحدة الصحية باضطهادها والتنمر عليها والتزوير والتشطيب في دفتر الحضور والانصراف يوم ٢٨ / ٩ / ٢٠٢١، والتعدي عليها بالضرب والسحل في اليوم التالي بمقر العمل مما أسفر عن إصابتها بإصابات بالغة.

كما تلقت النيابة في تاريخ لاحق شكوى من الموظفة المشكو في حقها تتهم فيها الصيدلانية- الشاكية- بالتعدي عليها بالضرب.

وقام المستشار عمرو عوض مدير نيابة الزقازيق القسم الثاني بقيد البلاغ بالقضية رقم ١٢٨٠ / ٢٠٢١، واستمع المستشار أمين عبدالرحمن رئيس النيابة، صباح اليوم، لأقوال الطبيبة الشاكية كما تم سؤال مدير الإدارة الصحية،

وأمرت النيابة باستدعاء شهود الواقعة وتكليف التفتيش المالي والإداري بفحص دفاتر الحضور والانصراف الخاصة بالوحدة وإعداد تقرير شامل بنتيجة الفحص.

وبالعرض على المستشار عزت أبوزيد رئيس هيئة النيابة الإدارية، أمر بسرعة إنهاء التحقيقات في القضية والعرض عليه فور انتهاء التحقيقات.

