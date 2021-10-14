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تحقيقات ضحية التختة الأولى بمدرسة أكتوبر: ضربة بالعنق أدت لاختناق

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تحقيقات ضحية التختة الأولى بمدرسة أكتوبر: ضربة بالعنق أدت لاختناق تحقيقات ضحية التختة الأولى بمدرسة أكتوبر: ضربة بالعنق أدت لاختناق

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حصلت «المصري اليوم»، اليوم الخميس، على صورة الطالب «ياسر.أ»، 13 سنة، بالصف السادس الابتدائي، والذي لقي مصرعه على يد زميله، بسبب مشاجرة بين الطفلين على الجلوس بـ«التختة» الأولى داخل الفصل بإحدى المدارس بمدينة السادس من أكتوبر.

أظهرت تحقيقات نيابة أكتوبر، بإشراف المستشار عبدالمجيد القصاص، المحامي العام، أن الطالب المتهم ضرب زميله الضحية بيده في رقبته أثناء تناول الطعام، ما أدى إلى وفاته فور وصوله للمستشفى.

وقررت النيابة التصريح بدفن الطفل بعدما اتضح أن سببب الوفاة اختناق الطالب، وسماع أقوال شهود العيان.

وكانت أجهزة الأمن، تلقت بلاغًا من أسرة تلميذ بالصف السادس الابتدائي بمصرعه عقب مشاجرة مع زميله داخل الفصل في مدرسة بأكتوبر.

الطالب الضحية

وانتقلت قوة أمنية، وتبين العثور على جثة «ياسر. أ»، 13 سنة، في الصف السادس الابتدائي، وبالفحص تبين نشوب مشاجرة بين الطفل المتوفى وصديقه بسبب أولوية الجلوس على أحد المقاعد داخل الفصل، ثم قام صديق المتوفى بضربه بيده بمنطقة الرقبة مما تسبب في سقوطه على الأرض، وبفحصه تبين وفاته.

وأشارت التحريات إلى أن الطفل المتوفى كان يتناول الطعام أثناء مشاجرة زميله معه، وعندما ضربه الأخير في منطقة العنق اختنق المتوفى بالطعام وأصيب بضيق في التنفس، ونقل إلى المستشفى إلا أنه فارق الحياة.

المصرى اليوم

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