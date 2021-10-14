حبس 4 متهمين بقتل شاب رميًا بالرصاص في بولاق

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قررت نيابة جنوب الجيزة، اليوم الخميس، حبس 4 متهمين بقتل شاب بمنطقة بولاق الدكرور، بعدما أمطروه بالرصاص أثناء وجوده في الشارع مع أصدقائه، لمدة 4 أيام على ذمة التحقيقات.

وضبطت أجهزة الأمن، المتهمين الـ4 بعد هروب لمدة أسبوعين.

وناظرت النيابة جثة المجني عليه، وتبينّ إصابته بطلقتين آلي كل واحدة منهما في رجل من رجليه، ما أدى لقطع شريان الفخذ المغذي للقلب ووفاته في الحال.

وأشارت التحقيقات إلى أن المجني عليه توجد بينه وبين المتهم الرئيسي خلافات قديمة، بسبب قيامه بالتعدي بالضرب على أحد أفراد أسرة المتهم منذ قرابة عامين فقرر الانتقام منه، ويوم الجريمة أخبره أحد الأشخاص بأن المجني عليه متواجد بمنطقتهم فأسرع حاملاً سلاحًا ناريًا- بندقية آلية، وفور مشاهدته أطلق النيران صوبه وتركه غارقا في دمائه وفر هاربًا.