تعرف على سبب غياب ريموشكا عن افتتاح الجونة السينمائي

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حضر عدد كبير من نجوم الفن بمهرجان الجونة السينمائي بدورته الخامس، وتغيبت الإعلامية والفاشون بلوجر التونسية ريم الطايف الشهيرة بـ«ريموشكا» عن حضور حفل افتتاح مهرجان الجونة السينمائي في دورته الخامسة التي تقام حاليا بحضور العديد من نجوم الفن وصناع الأفلام، حيث دائما ما ينتظر المتابعون وصناع الموضة والأزياء إطلالة ريموشكا على السجادة الحمراء التي تحظى دائما بإعجاب الجمهور باعتبارها أحد أيقونات الموضة في العالم العربي وتحظى بشهرة واسعة كواحدة من أهم وأشهر الفاشون بلوجرز.



وكشفت ريموشكا عن أن سبب تغيبها عن حفل الافتتاح هو انشغالها بالتحضير لبرنامج «the influencer» والذي تم تأجيل انطلاقه بسبب الظروف السياسية التي مرت بها تونس، وهو ما دفعها لعقد جلسات مكثفة خلال الفترة الحالية للانتهاء من التحضيرات الخاصة بها تمهيدا لعرضه خلال الفترة المقبلة على القناة التاسعة في تونس والذي يتناول قصص الشخصيات المؤثرة على السوشيال ميديا في مجالات الموضة والطبخ وعروض الأزياء والإكسسوارات والنكت والضحك.

وكشفت ريموشكا عن مدى حرصها على حضور فعاليات مهرجان الجونة منذ دورته الأولى لما يتضمنه من عروض لأفلام عربية وعالمية، ويساهم في النهوض بصناعة السينما في العالم العربي بدعمه لصناع الأفلام من منتجين ومخرجين وممثلين، مشددة على أنها ستبذل قصارى جهدها للانتهاء من انشغالاتها لحضور فعاليات ختام المهرجان الذي سيستمر حتى 22 أكتوبر الجارى، موجهة التحية إلى سميح ساويرس راعي المهرجان ونجيب ساويرس مؤسس مهرجان الجونة وانتشال التميمي مدير المهرجان والفنانة بشرى رئيس عمليات المهرجان لحرصهم على إقامة الفعاليات وخدمة صناعة السينما