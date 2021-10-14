بث مباشر حضور كوكبة من نجوم الفن والرياضة حفل زفاف أفشة

★ ★ ★ ★ ★

شاهد أخبار الدوريات في يوم .. اشترك الآن

احتفل لاعب النادي الأهلي ومنتخب مصر محمد مجدي افشة بزفافه اليوم في أحد فنادق القاهرة الشهيرة، وسط حضور كوكبة كبرى من نجوم الفن والرياضة ومشاهير السوشيال ميديا والمجتمع، على رأسهم محمود الخطيب رئيس النادي الأهلي، والفنان أحمد فهمي، والإعلامي أحمد شوبير، ووائل جمعة مدير الكرة بالمنتخب، ورجل الأعمال إسلام مدكور، ومحمد الشناوي حارس مرمى النادي الأهلي.

وشهد حفل الزفاف حضور كوكبة مختلفة من الرياضيين والفنانين ورجال الأعمال، منهم رجل الأعمال إسلام مدكور واللواء أحمد البري والفنان إيهاب توفيق والشاعر تامر حسين، وسط أجواء سعيدة شهدتها سماء القاهرة.

وغاب عن حضور قفشة لاعبي النادي الأهلي نظرا بسفر الفريق اليوم إلى النيجر لمواجهة الحرس الوطني بدور ال٣٢ من دوري أبطال أفريقيا.

وكان مجدي افشة قد أعلن في وقت سابق عن إلغاء حفل زفافه الذي كان ممقررا له في مسقط رأسه كرداسة، بناء على تعليمات الأمن لتطبيق الإجراءات الاحترازية بسبب فيروس كورونا