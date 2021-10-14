بوتين: العملات المشفرة متقلبة بدرجة لا تسمح باستخدامها في عقود النفط

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قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن العملات المشفرة متقلبة بشدة بحيث لا يمكن استخدامها لتسوية عقود النفط، لكنها برغم ذلك تستحق مكانا كوسيلة للدفع.

أدلى الرئيس الروسي بالتصريحات في مقابلة مع محطة تلفزيون (سي.إن.بي.سي) نُشرت على موقع الكرملين الإلكتروني اليوم الخميس. كان بوتين يرد على سؤال عما إذا

كان يتوقع تقييم أسعار عقود النفط بالعملات المشفرة بدلا من الدولار في المستقبل.

وتحاول روسيا منذ سنوات خفض اعتمادها على الدولار الأمريكي الذي يستخدم على نطاق واسع لتسوية عقود النفط، لكنها لم تنجح في تحقيق ذلك على نطاق واسع، برغم أن بعض شركات السلع الأولية تحولت إلى التعامل باليورو.

وقال بوتين «من المبكر للغاية الحديث عن ذلك في الوقت الحالي لأن العملة المشفرة يمكن بالطبع أن تكون وسيلة للدفع، لكنها متقلبة بشدة. لنقل أموال من مكان إلى مكان، نعم، لكن أعتقد أنه لا يزال من السابق لأوانه استخدامها في التجارة، وخاصة تجارة موارد الطاقة».

وأصدرت روسيا تشريعا خاصا بالعملات المشفرة هذا العام وحظرت استخدامها في تجارة السلع والخدمات في البلاد، رغم أن الاستثمار في العملات المشفرة قانوني.