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وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة

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وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة وكيل الشيوخ تدعو القطاع الخص لعمل تمييز ايجابي لصالح المراة

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قالت النائبة فيبي فوزي وكيل مجلس الشيوخ ان عمل المراة وزيادة دخلها يؤديان الي زيادة الادخار العام و تم اثبات ذلك علميا كما ان دخول المراة الي سوق العمل يلعب دورا في الحد من الزيادة السكانية و العكس صحيح ، و هذا ايضا ثابت من الدراسات الدولية .
واوضحت فوزي ان ما تحصلت عليه المراة المصرية مؤخرا و توج بتعيينها بالنيابة العامة و مجلس الدولة هو حصيلة نضال اكثر من 100 عام حيث عشنا طويلا تحت ظل شعارات ان المراة نصف المجتمع لكن المراة اصطدمت في الواقع بحائط زجاجي في سبيل الحصول علي حقوقها الي ان جاء العصر الذهبي للمراة في الفترة الاخيرة .
وقالت فيبي خلال ندوة نظمها مجلس الاعمال المصري الكندي بعنوان " تمكين المراة " ان برنامج الاصلاح الاقتصادي كان له انعكاس ايجابي علي المراة لكن الاثار ستظهر اكثر من خلال برنامج " حياة كريمة " الذي يغطي عددا ضخما من قري و ينقلها نقلة كاملة اقتصادية و اجتماعية و حضارية منوهة الي انها رات بنفسها قري باكملها كل اطفالها عندهم انواع من الاعاقة الذهنية نتيجة الظروف الصعبة و البيئة المحيطة وفي النهاية فانه لا يمكن لدولة ان تتقدم و ريفها متخلف .
وطالبت فيبي فوزي بالزام القطاع الخاص بتقديم رعاية صحية و اجتماعية مناسبة للمراة و عمل نوع من التمييز الايجابي لصالحها حيث انه مفيد للجميع علي المدي البعيد اي مفيد للقطاع الخاص و المجتمع معا .
اكدت انها نجحت في موقعها بمجلس الشيوخ بفضل اصوات الرجال مؤكدة انه لا يمكن تحقيق اهداف النهوض بالمراة دون اسهام الرجل في هذا المجال

المصرى اليوم

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