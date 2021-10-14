مصممات أزياء «تراثنا»: الديفيليه بداية انطلاقنا لـ«العالمية» (صور)

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عبرت مصممات الأزياء التراثية المشاركات في عرض الأزياء التراثى الذي نظمه جهازتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصارالسيسى حرم السيد رئيس الجمهورية عبدالفتاح السيسى، على هامش معرض تراثنا 2021، بالتنسيق مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، عن سعادتهن بوقوع الاختيارعليهن للمشاركة في الـ«الديفيليه»، والذي يقام لأول مرة.

قالت المصممات إن عرض الأزياء فرصة كبيرة لهن لتطويرمنتجاتهن وتسويقها بشكل مختلف من خلال التصميمات المستوحاة من التراث المصرى العريق واستخدامه في ملابس عصرية تنافس محليا وعالميا.

وأشادت المصممات بالخدمات التي قدمها الجهازلهن وتعاونهن مع مصمم الأزياء هانى البحيرى لعقد ورش تدريب متعددة ليستفدن من خبرة المصمم العالمى لتطويرمنتجاتهن، ما أضاف على مشغولاتهن أفكارا فنية لتكون أكثرملائمة للأذواق العصرية ما يفتح لمنتجاتهن أسواق تصديرية في الخارج ويزيد من قدرتهن على المنافسة.

عبرت مصممة الملابس التراثية، ناهد أمين، عن سعادتها بقيام جهازتنمية المشروعات بالتنسيق مع مصمم الأزياء العالمي هاني البحيري، لوضع بصمته على المشغولات التراثية، لإضفاء الذوق العالمي عليها، ومنحها قدرة للمنافسة في الأسواق.

أوضحت امين- صاحبة مشروع صغيرللملابس التراثية بمحافظة القاهرة -، أنها شاركت في الـ«ديفيليه» بقطعتين إحداها من فستان من القطن المصري المشهورعالميا مطعم بتطريزمن الخيامية المستوحاة من التراث المصري العريق، بينما قدمت قطعة أخرى عبارة عن شروال وكاردجن من قماش الملس، معتبرة أن عرض الأزياء بمعرض تراثنا لها بمثابة خطوة نحو العالمية.

من جانبها، قالت مروة مصطفى حامد، مصممة الأزياء الثراثية المصرية، أنها شاركت في الديفيله بعرض قطعتين؛ الأولى فستان مطرز مستوحى من الفن الإفريقي بينما القطعة الثانية عبارة عن جلابية مع الشال مستوحاة من الطبيعة المصرية مطرزة بخيوط القطن.

قالت مروة إن مشاركتها في الديفيليه لعرض مشغولاتها التراثية ستنعكس على مشروعها إيجابًا، كما سيساعد عامة في الترويج للأزياء المصرية التراثية على المستوى العالمي، ويعطيها قدرة على المنافسة.

ومن صعيد مصر وتحديدا محافظة سوهاج، شاركت المصممة امال حسن شندويل، بعرض فستان زفاف مطرز بالفضة المطلية بالذهب على هيئة أشكال تراثية قديمة.

أكدت آمال أن اهتمام جهاز تنمية المشروعات بالأفكار الجديدة للارتقاء بالمنتجات التراثية كعرض الديفيله، يحفز أصحاب المشروعات الصغيرة في المحافظات على تطوير منتجاتهم لتتناسب مع الذوق العالمي، وينقل سوق هذه الملابس من الصعيد والقاهرة إلى خارج الحدود.

ومن سيوة، قالت المصممة سلمى محمد أبوالقاسم، المتخصصة في تصميم الملابس التراثية الخاصة بالمرأة في المجتمع السيوي، أن الديفيله يعتبر فرصة تسويقية كبيرة للمنتجات التراثية، كما أن التنسيق مع المصمم هاني البحيري، منح المصممات أفكارا جديدة يمكن تنفيذها لتحظى بإعجاب أصحاب الذوق الرفيع في مصر والخارج.

وعرضت «سلمى» فستانين مطرزين بخيوط الحرير بينهم فستان العروسة الشهير في سيوة من خلال تصميم يبلغ عمره أكتر من 800 سنة، مدعم بالحلى الفضية.

قالت سلمى أن الديفيليه: «ساعدنا إن شغلنا الناس تعرفه بشكل أكبر، وتسويق لأزيائنا بشكل أكبر في فرصة كبيرة مكناش نحلم بيها».

وأكد المهندس طارق شاش، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز عن أن الجهاز يعمل على توفير كافة أوجه الدعم الفني لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على تطوير منتجاتهم بشكل مستمر حتى تتفق مع معايير الأسواق المحلية والعالمية وتتمكن من المنافسة مما يساعد أصحاب المشروعات على الاستمرار والتوسع في أنشطتهم ما يوفرالمزيد من فرص العمل لهم وللعاملين بمشروعاتهم.

وأشار شاش إلى أن الجهازقام بالتنسيق مع مصمم الأزياء هانى البحيرى لعقد ورش تدريبية لمصممات الأزياء تم خلالها تعريفهن بأسس التصميم الحديث وكيفية المزج بين الأصالة والمعاصرة في منتجاتهم وتنفيذها وفقا للمعاييرالعالمية وهو الأمرالذى أدى لنجاح عرض الأزياء وخروجه بهذا المستوى العالى من التميز والذوق الرفيع.

يذكرأن جهازتنمية المشروعات نظم عرض أزياء تحت رعاية السيدة الفاضلة انتصارالسيسي حرم السيد رئيس الجمهورية، في إطار استمرار فعاليات معرض تراثنا، وذلك بحضورنيفين جامع، وزيرة التجارة والصناعة والرئيس التنفيذي للجهاز وعدد من الوزيرات وقرينات السادة المسئولين.

وقد تم تنظيم عرض الأزياء بالتعاون مع مصمم الأزياء العالمى هانى البحيرى لعدد من المصممات في مجال الأزياء والإكسسوارات التراثية المشاركات في معرض تراثنا.