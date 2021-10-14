أخبار عاجلة

في زيارة خليجية.. وزيرة خارجية بريطانيا تبحث الاستثمار في البنية التحتية بالعالم النامي -
برنامج وتفاصيل مران الزمالك اليوم في معسكر برج العرب -
شوبير يكشف تفاصيل الحالة الصحية لـ الخطيب -
محمد صلاح: مباراة القمة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي -
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح -
«زي النهارده».. تدمير وإغراق المدمرة الإسرائيلية إيلات 21 أكتوبر 1967 -
قطع الكهرباء عن قريتي البرجاية ودماريس في المنيا لأكثر من 5 ساعات -
الشرطة السودانية تعلن وضع جميع قواتها في حالة استعداد قصوى -
مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة -
هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

Print
انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

اشترك لتصلك أهم الأخبار

ينطلق ملتقى الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال المصريين والعُمانيين في القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك لبحث فرص الاستثمار والترويج السياحي المشترك بين سلطنة عُمان ومصر.

يهدف الملتقى إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة، وزيارة المصانع والمشاريع المستهدفة، واستكشاف الأسواق الخارجية وصناعة العلاقات الدولية بين وسلطنة عُمان.

ويشارك في الملتقي مجموعة من رائدات ورواد الأعمال من سلطنة عُمان ونظرائهم من مصر، وبتنظيم من شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض، بالتعاون مع شركة أغناء للاستشارات التجارية والتدريب.

وكان السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد رعى بمقر البعثة العُمانية بالقاهرة في 15 سبتمبر الماضي، احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين شركات عُمانية ومصرية في عدة مجالات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم التعاون بين مسقط والقاهرة في الاستثمار المتبادل، وتم توقيع اتفاقيات في عدة مجالات أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة و3 شركات مصرية في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس رجال الأعمال العُماني المصري، اجتماعه القادم في السلطنة خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لبحث آفاق علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

بلال مظهر عبدالرحمن: اخترت تمثيل منتخب مصر.. وأتمنى الوصول لنجاحات صلاح

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة

مدرب الاتحاد السكندري يكشف أسباب استقالته من تدريب منتخب مصر لكرة السلة

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح