انطلاق مؤتمر «رواد الأعمال» المصريين والعُمانيين في القاهرة الأسبوع المقبل

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ينطلق ملتقى الفرص الريادية لرواد ورائدات الأعمال المصريين والعُمانيين في القاهرة خلال الفترة من 17 وحتى 22 أكتوبر الجاري، وذلك لبحث فرص الاستثمار والترويج السياحي المشترك بين سلطنة عُمان ومصر.

يهدف الملتقى إلى البحث عن فرص استثمارية جديدة، وزيارة المصانع والمشاريع المستهدفة، واستكشاف الأسواق الخارجية وصناعة العلاقات الدولية بين مصر وسلطنة عُمان.

ويشارك في الملتقي مجموعة من رائدات ورواد الأعمال من سلطنة عُمان ونظرائهم من مصر، وبتنظيم من شركة الساحل الشرقي لتنظيم المعارض، بالتعاون مع شركة أغناء للاستشارات التجارية والتدريب.

وكان السفير عبدالله بن ناصر الرحبي سفير السلطنة لدى مصر ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، قد رعى بمقر البعثة العُمانية بالقاهرة في 15 سبتمبر الماضي، احتفالية توقيع بروتوكول تعاون بين شركات عُمانية ومصرية في عدة مجالات، وذلك في إطار الجهود المتواصلة لدعم التعاون بين مسقط والقاهرة في الاستثمار المتبادل، وتم توقيع اتفاقيات في عدة مجالات أبرزها السياحة وإدارة المنتجعات والفنادق والري ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة، بين كل من مجموعة يعقوب بن كرم الإدارية بالسلطنة و3 شركات مصرية في مجالات مختلفة.

ومن المقرر أن يعقد مجلس رجال الأعمال العُماني المصري، اجتماعه القادم في السلطنة خلال شهر نوفمبر المقبل؛ لبحث آفاق علاقات التعاون التجارية والاستثمارية بين البلدين.