محافظ جنوب سيناء يقرر إلغاء حفل هاني شاكر حدادًا على ضحايا حادث كوبري المشاة بالطور

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قرر اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إلغاء الحفل الذي كان من المقرر أن يحييه الفنان هاني شاكر، والفنانة ريهام عبد الحكيم، يوم السبت المقبل على مسرح قاعة المؤتمرات الكبرى بمدينة شرم الشيخ، ضمن احتفالات المحافظة بالذكرى الـ٤٨ لنصر أكتوبر المجيد.

وأكد المحافظ، في بيان له، أنه جرى إلغاء الحفل حدادا على أرواح فقداء حادث سقوط كوبري مشاة حي الزهراء الذي وقع بطور سيناء وراح ضحيته ثلاثة سائقين من الحملة الميكانيكية بمجلس مدينة طور سيناء.

كانت شهدت مدينة طور سيناء هذا الحادث المروع حيث سقط كوبري مشاة حديدي على سيارة نقل " تريلا " محملة بحفار مما أسفر عن مصرع ثلاثة أشخاص وإصابة آخرين.