وضع حجر أساس إيبارشية جديدة ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

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زار البابا ثيودوروس الثاني، بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم، كاتدرائية القديس نيقولاوس المقدسة في كمبالا، عاصمة أوغندا، أمس وذلك في اطار زيارة رعوية للبلاد، يقوم خلالها بوضع حجر أساس إيبارشية جديدة ومدارس وكلية اللاهوت الجديدة، والتى تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجارى.

وقال المطران ناركسيوس، الوكيل البطريركى للإسكندرية، إن البابا رافقه خلال الزيارة المتروبوليت مكاريوس مطران نيروبي وسائر كينيا نيروبي، ومكاريوس القائم المقام البطريركي على مطرانية كامبالا وسائر أوغندا، والأسقف سيلفستروس أسقف جولو و شرق أوغندا، وكان في استقبال غبطته في كاتدرائية القديس نيقولاوس كهنة إبراشية كمبالا والعديد من المؤمنين المحليين، ولدى وصوله ألقى كلمة الترحيب بعد صلاة التريصاجيون، وترتيل "الله الرب ظهر لنا مبارك الآتي باسم الرب"، وكلمة الترحيب بالبابا ثيودوروس من المتروبوليت مكاريوس.

وأوضح أن البابا عبّر عن إحساس غمر قلبه خلال هذه الرحلة التبشيرية، مثل الفرح، لأنه للمرة السادسة يكون في أوغندا الحبيبة التي وصفها بأنها أم الإرسالية، والحزن الذي غمره بفقدان المبارك الكبير متروبوليت كمبالا المطران يوناس، مشيرا الى أنه قام في موكب مع الكهنة ومؤمني أوغندا، بأداء صلاة نياحة الراقدين على ضريح متروبوليت كمبالا المبارك المطران يوناس، وبعد ذلك، توجه البابا ثيودوروس العبادة إلى كنيسة القديس سبيريدون في لوغوزي، وكان في استقباله هناك كهنة المنطقة وعدد كبير من الأطفال الصغار لتلقي البركة البطريركية لأبيهم الروحي.

وأشار الى أن البابا قام خلال الزيارة بوضع حجر أساس مدرسة في منطقة واكيسو أطلق عليها اسم "إيرينوس غالاناكيس"، تكريسًا لذكرى مبشر عظيم ومناضل من أجل انتشار الأرثوذكسية إلى أقاصي أفريقيا.

وقال إن البابا زار دير القديسة مريم المصرية، حيث استقبله أخوة الدير المقدس وعدد كبير من المؤمنين، وفى باحة الدير المقدس حضر البطريرك والوفد المرافق له حفل موسيقى أعده أطفال ميتم الدير تكريماً للبطريرك.

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)

وضع حجر أساس إيبارشية جديدة وكلية لاهوت ومدارس .. تفاصيل زيارة بطريرك الروم لأوغندا (صور)