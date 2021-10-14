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هددها صديقها بالصور فسقطت من الطابق العاشر.. انتحار طالبة معهد سياحة وفنادق في الهرم

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هددها صديقها بالصور فسقطت من الطابق العاشر.. انتحار طالبة معهد سياحة وفنادق في الهرم هددها صديقها بالصور فسقطت من الطابق العاشر.. انتحار طالبة معهد سياحة وفنادق في الهرم

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أقدمت طالبة على الانتحار قفزت من الطابق العاشر بمنطقة الهرم، بعد أن هددها صديقها بنشر صور عارية لها على مواقع التواصل الاجتماعي، تم تحرير محضر بالواقعة وجاري التحقيق من النيابة العامة، التي أمرت بنقل الجثة إلى المشرحة لتأكيد من سبب الوفاة، وطالبت الأجهزة الأمنية استكمال التحريات في الواقعة

كشفت التحريات الأولية ان الفتاة طالبة بمعهد سياحة وفنادق، وعلي علاقة غير شرعية بلاعب ناشئ في نادٍ شهير، وطالب في أكاديمية الطيران، وتم إلتقاط لها صورة مخلة بالشرف، وقالت التحريات ان المتهم قام بتهديد المتوفية بنشر صورها بعد أن رفضت استكمال العلاقة المحرمة بينهما.

أرشيفية - صورة أرشيفية

وقالت التحريات أن الفتاة قررت الانتحار بالقفز من الطابق العاشر بمنطقة الهرم بعد أن هددها المتهم بارسال صورها العارية إلى والدها ولفظت أنفاسها الأخيرة .

كان قسم شرطة الهرم تلقي بلاغا بوفاة الطالبة، بدائرة القسم انتقلت الأجهزة الأمنية إلى مكان البلاغ وبالفحص تبين أن المجني عليها، 18 سنة طالبة بمعهد سياحة وفنادق، وبفحص هاتفها تبين انها كانت على علاقة غير شرعية، تسببت في اقدامها على الانتحار.

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المصرى اليوم

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