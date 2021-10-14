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بـ«التباعد والكمامات».. «تمريض الإسكندرية» تستقبل طلابها في العام الجديد (صور)

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بـ«التباعد والكمامات».. «تمريض الإسكندرية» تستقبل طلابها في العام الجديد (صور) بـ«التباعد والكمامات».. «تمريض الإسكندرية» تستقبل طلابها في العام الجديد (صور)

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بحزمة إجراءات احترازية وتدابير وقائية مشددة لمواجهة الموجة الرابعة من المستجد المعروف علميا بـ«كوفيد 19»، استقبلت كلية التمريض في جامعة الإسكندرية طلابها في العام الجامعى الجديد 2021/ 2022.

وأعلنت الدكتورة نفرتيتى زكى عميد الكلية، انتظام الدراسة بالكلية منذ اليوم الأول للدراسة الأكاديمية والعملية، بالمحاضرات الدراسة النظرية بمدرجات الكلية وبجميع وسائل التكنولوجيا التعليمية الحديثه، كما انتظمت الحركة التعليمية والأكاديمية بمعامل الكلية والمحاضرات العملية للفرق الدراسية الأربعة مع انتظام الطلاب لجميع المحاضرات وتحت إجراءات احترازية دقيقة.

وأوضحت العميدة، أن الكلية استقبلت فريق عمل التطعيم من كلية الطب في جامعة الإسكندرية، لتلقيح منتسبي الكلية من أساتذة وهيئات معاونة وعاملين وطلاب قدامى ومستجدين، تحت إشراف الدكتورة رشا فؤاد وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، والدكتور أيمن نصير من كلية الطب.

بدورها، قالت «رشا»، إنه جرى تطعيم منتسبى الكلية ضد فيروس كورونا حيث أقيمت بالدور الثالث بقاعة الفيديو كونفرانس، وتم توفير قاعات انتظار للطلاب بمدرجات الكليه، حيث تم تطعيم ٥٣٥ طالب وطالبة في اليوم الاول، فضلا عن اتاحة تسجيل الطلاب الذين أتموا التطعيم بموقع وزاره الصحه وتسليم شهادات الطلاب الموثقة بعد الانتهاء من الجرعة الثانية.

بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)
بـ"التباعد والكمامات" .. "تمريض الإسكندرية" تستقبل طلابها في العام الجديد .. وبدء التطعيم ضد "كوفيد 19" (صور)

المصرى اليوم

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