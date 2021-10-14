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استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم للمحافظة على نظافة وطهارة السجاد بالمسجد النبوي

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استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم للمحافظة على نظافة وطهارة السجاد بالمسجد النبوي استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم للمحافظة على نظافة وطهارة السجاد بالمسجد النبوي
ضمن الإجراءات والتدابير المتبعة للمحافظة على نظافة وطهارة المسجد وسلامة قاصديه

استهلاك 30 ألف لتر من مواد التعقيم للمحافظة على نظافة وطهارة السجاد بالمسجد النبوي

استخدمت إدارة السجاد بوكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي، أكثر من 30 ألف لتر، من مواد التعقيم؛ لتنظيف وتعقيم سجاد المسجد النبوي خلال شهر صفر الماضي؛ وذلك ضمن الإجراءات والتدابير المتبعة للمحافظة على نظافة وطهارة المسجد، وسلامة قاصديه.

وتولي وكالة الرئاسة العامة لشؤون المسجد النبوي -ممثلة في الإدارة العامة للشؤون الخدمية- عناية فائقة بتعقيم ونظافة السجاد في أرجاء المسجد النبوي؛ حيث يتم تعقيم السجاد 10 مرات في اليوم الواحد قبل وبعد كل صلاة؛ فقد بلغ عدد مرات تعقيم السجاد في الحرم القديم الروضة الشريفة خلال شهر صفر الماضي قرابة 1800 مرة، باستخدام 10000 لتر من مواد التعقيم الآمنة، إضافة إلى إجراء نحو 1000 عملية تعقيم للسجاد داخل التوسعات وفي ساحات المسجد النبوي باستخدام 21030 لترًا من مواد التعقيم، إلى جانب أعمال غسل السجاد وتعطيره، وتطبيق التدابير الوقائية ومتابعة التقيد بعلامات التباعد المحددة على السجاد، تطبيقًا للإجراءات الاحترازية، ولينعم المصلون بالراحة والطمأنينة ويؤدوا الصلوات في أجواء صحية آمنة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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