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كشفت وزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إستدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم، وضبطت مرتكبتا الواقعة.

قالت الداخلية في بيان اليوم الخميس: «في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تداول مقطع فيديو على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إستدراج سيدتين لإحدى السيدات المسنة وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بمدينة طامية بمحافظة الفيوم، وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم طامية من (أحد الأشخاص) بإختفاء والدته (ربة منزل) عقب دخولها منزل جيرانها (سيدتين ) وإتهمهما بأنهما وراء إختفائها»

وأضافت: «بإجراء التحريات وجمع المعلومات عُثر على جثمان المجني عليها وبها آثار خنق حول الرقبة وكدمات، كما تبين عدم وجود قرطها الذهبى، وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وبمشاركة إدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الفيوم تم ضبط المتهمتان».

وتابعت: «بمواجهتهما أقرتا بإستدراج المجنى عليها لداخل منزلهما، وقيامهما بالتعدى عليها وخنقها حتى فارقت الحياة، وإستوليتا على قرطها الذهبى وقيامهما بإستئجار مركبة «توك توك» ونقل الجثة لمكان العثور وبيع القرط الذهبى لمحل مصوغات في سنورس مقابل مبلغ مالى، وتم بإرشادهما ضبط جزء من المبلغ المالى، تم إتخاذ الإجراءات القانونية»

كانت صفحات موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» يظهر خلاله إستدراج سيدتين لإحدى المسنات وقتلها لسرقة قرطها الذهبى بالفيوم