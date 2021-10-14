ارتفاع حصيلة ضحايا إعصار "كومباسو" في الفلبين إلى 30 شخصًا

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الخسائر المادية في المناطق المنكوبة تُقَدر بأكثر من 13.67 مليون دولار

أعلن الناطق باسم الرئاسة الفلبينية، غاري روكي، اليوم الخميس، أن حصيلة ضحايا إعصار "كومباسو" في البلاد، ارتفعت إلى 30 شخصًا.

ونقل "روكي" عن المجلس الوطني للوقاية من المخاطر وإدارة الكوارث: "كنتيجة لإعصار كومباسو؛ فقد لَقِيَ 30 شخصًا على الأقل حتفهم، وأصيب 3 أشخاص بجروح مختلفة؛ فيما لا يزال 14 شخصًا في عداد المفقودين".

وأضاف أنه تم نقل 7370 شخصًا إلى 124 مركز إجلاء؛ مضيفًا أن الخسائر المادية من الإعصار في المناطق المنكوبة بشمال البلاد تُقدر بأكثر من 13.67 مليون دولار.

وظهر إعصار "كومباسو" في المحيط الهادئ في 11 أكتوبر الجاري، ليصبح الإعصار الاستوائي الـ18 في آسيا في الفصل الجاري. ومن المتوقع أن يبلغ الإعصار اليوم الخميس ساحل فيتنام. وقد قامت السلطات الفيتنامية بإجلاء أكثر من 250 ألف شخص إلى مناطق آمنة بسبب اقتراب الإعصار.