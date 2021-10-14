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أعلن المركز الوطنى للأرصاد في المملكة العربية السعودية عن توقع سقوط أمطار على أجزاء من الجوف وتبوك والحدود الشمالية.

وتنخفض درجات الحرارة خلال حالة الطقس في السعودية اليوم، وتتراوح بين 40 درجة و23 درجة.

ويشير تقرير مركز الأرصاد السعودية عن حالة الطقس اليوم إلي وجود سحب رعدية على منطقة السودة.

ويتكون الضباب خلال الليل وساعات الصباح الباكر على المنطقة الشرقية وخصوصًا الأجزاء الوسطي والجنوبية منها.

وتتكون السحب الممطرة على مناطق من الحدود الشمالية والجوف وتبوك.

حالة البحر الأحمر اليوم

يتوقع المركز الوطنى للأرصاد السعودية استمرار الرياح جنوبية شرقية إلي جنوبية غربية في الجزء الأوسط والجنوبي

وتظل الرياح من شمالية غربية إلي شمالية على الجزء الشمالي سرعتها تكون من 14إلي 34 كم/ الساعة.

وتكون حالة البحر خفيف الأمواج ويتراوح ارتفاعها بين 0.5 إلي 1.25 مترًا.

حالة الخليج العربي

تتوقع الأرصاد الجوية السعودية أن تكون رياح الخليج العربي جنوبية شرقية إلي شمالية شرقية.

وتتحول الرياح إلي شمالية غربية، وتتراوح سرعتها بين 10: 30 كم/الساعة.

يكون ارتفاع الأموج بين 0.5 مترًا إلي متر واحد.

درجات الحرارة والظواهر الجوية المتوقعة في السعودية اليوم

تشير توقعات المركز الوطنى للأرصاد السعودية عن الأحوال الجوية ودرجات الحرارة اليوم في السعودية إلى أن درجة الحرارة العظمي في مكة المكرمة يتوقع أن تكون 40ْ للعظمي وتكون الصغري 26 درجة.

وتظل درجة الحرارة العظمي في المدينة المنورة مثل أمس عند 40 درجة بينما تصل الصغري إلي 24ْ درجة.

ويتوقع أن تكون درجة الحرارة في الرياض العظمي 37 درجة والصغري تنخفض إلي 21 درجة.

وترتفع درجة الحرارة العظمي في جدة إلي 40 درجة وتكون الصغري 27 درجة.

ويمكنك ان تعرف درجة الحرارة المتوقعة في مناطق السعودية من خلال الجدول التالي:

حالة الطقس ودرجات الحرارة فى السعودية اليوم الخميس 14-10-2021

حالة الطقس ودرجات الحرارة فى السعودية اليوم الخميس 14-10-2021

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