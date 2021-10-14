جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم

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قالت: الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد في الحالات والهند ثانيًا

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حول العالم ارتفعت إلى 239 مليونًا و125 ألفًا و787 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 4 ملايين و873 ألفًا و511 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 44.6 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.5 مليون حالة.