أخبار عاجلة

هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة» -
على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس» -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب أنيس منصور 21 أكتوبر 2011 -
كريم حسن شحاتة: هناك مشاكل بين كارتيرون ولاعبي الزمالك -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم

Print
جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم
قالت: الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد في الحالات والهند ثانيًا

جونز هوبكنز: 239 مليونًا حصيلة إصابات كورونا حول العالم

ذكرت جامعة (جونز هوبكنز) الأمريكية، أن حصيلة الإصابات المؤكدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، حول العالم ارتفعت إلى 239 مليونًا و125 ألفًا و787 حالة.

وأوضحت الجامعة، في أحدث إحصائية نشرتها عبر موقعها الإلكتروني صباح اليوم الخميس، أن إجمالي الوفيات جراء الإصابة بالفيروس حول العالم، ارتفع إلى 4 ملايين و873 ألفًا و511 وفاة.

وأفادت بأن الولايات المتحدة سجلت أكبر عدد من حالات الإصابة حول العالم، والتي بلغت أكثر من 44.6 مليون إصابة؛ في حين تجاوزت حصيلة الهند 34 مليون إصابة لتحتل المرتبة الثانية، تليها البرازيل بحوالى 21.5 مليون حالة.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
انطلق بافتتاح تاريخي.. تعرَّف على أبرز الفعاليات بموسم الرياض

انطلق بافتتاح تاريخي.. تعرَّف على أبرز الفعاليات بموسم الرياض

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

4 مناطق في مرمى تنبيهات "الأرصاد": ضباب مع تدنٍّ في الرؤية الأفقية

منها فقدان الوزن.. طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

منها فقدان الوزن.. طبيبة تكشف فوائد مذهلة للتين المجفف

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف

رئيس الوزراء اليمني: اتفاق الرياض استوعب المصالح المشروعة لجميع الأطراف