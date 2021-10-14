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بعد إزالة الرمال والأتربة.. فتح طريق «الحسنة - القصيمة» في وسط سيناء

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بعد إزالة الرمال والأتربة.. فتح طريق «الحسنة - القصيمة» في وسط سيناء بعد إزالة الرمال والأتربة.. فتح طريق «الحسنة - القصيمة» في وسط سيناء

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أعلن مركز ومدينة الحسنة بشمال سيناء عن فتح طريق «الحسنة/القصيمة»، بمنطقة وسط سيناء، بعد إزالة الرمال والأتربة من عليه، حرصًا على سلامة المسافرين.

وقال أسامه أحمد عفش، رئيس مركز ومدينة الحسنة، إنه تم الدفع بمعدات الحملة الميكانيكية في مجلس المدينة لإزالة الأتربة والرمال من على طريق«الحسنة/القصيمة»، لتسهيل الحركة على الطريق وحفاظا على أرواح المواطنين.

وأضاف أنه تم فتح الطريق والتأكد من عودة حركة السير عليه بطريقه سليمة وامنة، لافتًا إلى أن ذلك يأتي ذلك في إطار الإهتمام والجهود المبذولة من رئيس المركز والمدينة حرصاً على سلامة جميع المواطنين وحفاظآ على أرواحهم.

المصرى اليوم

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