أخبار عاجلة

هيئة الدواء الأمريكية توافق على جرعات معززة من «موديرنا» و«جونسون» -
«زي النهارده».. وفاة فايدة كامل 21 أكتوبر 2011 -
أحمد حسن مكي يكشف كواليس فشل انضمامه إلى الشرقية للدخان -
بايدن «قلق» من امتلاك الصين صواريخ أسرع من الصوت -
رابطة الأندية تكشف تفاصيل تحديد سعر تذاكر مباريات الدوري الممتاز -
إصابات كورونا العالمية تتجاوز 241.95 مليون والوفيات 5 ملايين و124626 -
حريق مخزن خردة بشارع مضرب الأرز في المنيا -
محمد صلاح: لاعبو الأهلي يلعبون بدون روح.. وعلاقاتهم مع موسيماني «سيئة» -
على غرار جوجل .. فيسبوك تغير اسمها لتكون أكثر ارتباطًا بـ«ميتافيرس» -
«زي النهارده».. وفاة الكاتب أنيس منصور 21 أكتوبر 2011 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. المال والاعمال
  3. المصرى اليوم

تعرف على الزيادة الجديدة في الدواجن اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

Print
تعرف على الزيادة الجديدة في أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021 تعرف على الزيادة الجديدة في الدواجن اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021

اشترك لتصلك أخبار الاقتصاد

سجلت أسعار الدواجن في مستويات جديدة اليوم الخميس 14 أكتوبر 2021، فيما أكد التجار أن حركة المبيعات مازالت مستمرة في نفس مستوياتها رغم اختلافات الأسعار.

وبعد زيادة البنزين مؤخرا بواقع 25 قرشا لكل لتر من كافة الأنواع كانت هناك مخاوف من وجود تأثيرات على مستويات أسعار الخدمات والمنتجات نتيجة زيادة أسعار البنزين، وتعد الدواجن أحد المنتجات الاساسية التي تتأثر سريعا بأي من القرارات لكنها أحد الأركان الأساسية في المائدة المصرية كوجبة بروتين بـسعار معقولة.

وجاءت أسعار الدواجن اليوم الخميس 14 اكتوبر 2021 طبقا لأسعار بورصة الدواجن كالآتي:

1- سعر الكيلو من الفراخ البيضاء يتراوح ما بين 31 إلى 32 جنيها .

2- سعر كيلو الفراخ البلدي يتراوح ما بين 35 إلى 36 جنيها.

3- سعر الكيلو من الأوراك سجل نحو 20 جنيها .

4- سعر الكيلو من الفراخ الحمراء تراوح ما بين 24 و25 جنيها .

5- سعر الكيلو من الفراخ الامهات بلغ نحو 27 جنيها .

6- وفي بداية الموسم الدراسي بلغت أسعار البيض الابيض نحو 55 جنيها .

7- كما بلغ سعر كرتونة البيض الاحمر نحو 57 جنيها اليوم. وتشير البيانات إلى ان انتاج مصر من الدواجن يصل لنحو 3 مليون دجاجة يوميا فضلا عن انتاج نحو 13 مليار بيضة سنويات .

8- تراوح سعر كيلو البانيه من 75 إلى 80 جنيها .

كما أظهر عدد من التقارير المحلية التابعة للغرف التجارية ان صناعة الدواجن تشمل استثمارات بالمليارات ويعمل بها نحو 2.5 مليون عامل .

يصل حجم الاستهلاك المحلي من الدواجن البيضاء لنحو 150 الف طن شهريا فيما يصل نصب الفرد لنحو 21 كيلو سنويا .

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

مجلس رواد البيت في الحرم المكي: فتح أبواب العمرة أمام المصريين قريبًا

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

كارلوس بيريرا: مصر من أفضل المنتخبات في أفريقيا.. وموسيماني مدرب ناجح

رئيس «مصر للطيران» يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

رئيس «مصر للطيران» يتفقد مشروع مبنى الخدمات الأرضية الجديد

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تصل روما للمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية

فرقة بورسعيد للفنون الشعبية تصل روما للمشاركة في افتتاح الموسم الثقافي الجديد للأكاديمية المصرية