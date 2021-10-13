أخبار عاجلة

مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو) -
حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

قافلة "الحياة التطوعية" تستقبل 130 مريضًا بـ " مستشفى الخرمة"

Print

قافلة

كشف 18طبيبًا استشاريًا في 15 تخصصًا اليوم على 130 مريضًا ومراجعًا بالعيادات الخارجية بمستشفى الخرمة العام ضمن "قافلة الحياة التطوعية" التي تقوم عليها إدارة التطوع بصحة الطائف.

وتحت إشراف مدير المستشفى "محمد بن شجاع السبيعي" تم تجهيز مواعيد الحالات المرضية واستقبالها وتنظيم دخولها على الفريق الطبي الزائر وتم تحويل 7 حالات مرضية الى مستشفيات الطائف لاستكمال
علاجها.

وقال لـ "سبق" المتحدث الرسمي بصحة الطائف "سراج الحميدان": "قامت ادارة التطوع, بالتعاون مع إدارة المستشفيات بتنظيم هذه الحملة الحيوية والمهمة والتي تهدف إلى تقديم خدمات تخصصية للمرضى في مستشفى الخرمة العام", لافتًا إلى أنه تم التجهيز منذ وقت مبكر لهذه القافلة التي أسهمت في خدمة الأهالي.

واضاف: "سترفع هذه الحملة من كفاءة التشغيل في المستشفى من خلال نقل الخبرات والمهارات اللازمة للمارسين الصحيين في المستشفى, كما تُسهم في تخفيف الزحام على المستشفيات المرجعية بالطائف".

وأكد "الحميدان" أن القافلة اعتمد مسماها الجديد الثابت تحت "قافلة الحياة التطوعية" والتي تضم نخبة من الاستشاريين والممارسين الصحيين, وأعد لها خطة عمل لتتجول بين المرافق الصحية وفق جدول زمني محدد.

واعرب عن شكره وتقديره لكل الأطباء ومن شارك في هذه القافلة على "التطوع" وقطع المسافات في سبيل تقديم خدمات تخصصية ذات جودة عالية للمستفيدين.

قافلة

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية