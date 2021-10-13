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سفينة إيفر جيفن تدخل حوض الإصلاح بعد 5 أشهر من مغادرتها قناة السويس

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سفينة إيفر جيفن تدخل حوض الإصلاح بعد 5 أشهر من مغادرتها قناة السويس سفينة إيفر جيفن تدخل حوض الإصلاح بعد 5 أشهر من مغادرتها قناة السويس

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كشف موقع مارتيم انفورميشن ان سفينة الشحن العملاقة (إيفر جيفن) التي أغلقت قناة السويس، ترسو في رصيف لإصلاح السفن في مدينة تشينغداو بمقاطعة شاندونغ بشرقي الصين. لإصلاح مقدمتها التي تضررت بعد ٥ اشهر من مغادرتها قناة السويس.

وقال الموقع ان السفينة ووصلت «إيفرجيفن» التي أغلقت قناة السويس لمدة أسبوع في مارس الماضي إلى مدينة تشينغداو لإجراء إصلاحات في مقدمة السفينة التي كانت مدفونه في الرمال، والتي تضررت نتيجة الحفر لإزاحة الرمال بهدف تعويمها.

وأشار الموقع ان السفينة «ايفر جرين» ستخضع للإصلاح لأكثر من 20 يومًا في حوض بناء سفن تابع لشركة تشينغداو بيهاي المحدودة لبناء السفن الثقيلة.

كانت السفينة (إيفر جيفن) المملوكة لشركة يابانية وتشغلها شركة «إيفر جرين البحرية»، ومقرها تايوان الصينية، قد نجحت في قناة السويس في 23 مارس، ما أدى إلى تعطل حركة الشحن العالمية حتى أُعيد تعويمها في 29 مارس.

المصرى اليوم

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