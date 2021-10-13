الذهب يرتفع بفعل مخاوف التضخم وهبوط الدولار

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تلقت أسعار الذهب دعما اليوم الأربعاء من مخاوف حيال تضرر الاقتصاد من ارتفاع أسعار الطاقة وتراجع طفيف للدولار مع ترقب المستثمرين بيانات التضخم الأمريكية.

وصعد الذهب في المعاملات الفورية 0.4 بالمئة إلى 1767.08 دولار للأوقية (الأونصة) بحلول الساعة 0908 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب 0.5 بالمئة إلى 1767.10 دولار.

وانخفضت عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية لأجل عشر سنوات من مرتفعات سجلتها في يونيو حزيران، بينما تخلى الدولار عن مكاسبه في الجلسة السابقة، مما جعل المعدن الأصفر أرخص بالنسبة للمشترين في الخارج.

تصدر اليوم بيانات تضخم أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة وأيضا محضر اجتماع مجلس الاحتياطي الاتحادي في سبتمبر أيلول وذلك وسط مخاوف من احتمال أن يؤدي التضخم، الذي تفاقمه أزمة طاقة في اقتصادات رئيسية، إلى عرقلة النمو.

وقال لوكمان أوتونوجا المحلل في إف.إكس.تي.إم «نظرا لأن المحادثات حول الركود تواصل تقويض المعنويات العالمية وتشجع على تفادي المخاطرة، قد يدعم هذا مشتري الذهب- مما ينتج عنه ارتفاع الأسعار».

بالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات الفورية 1.1 بالمئة إلى 22.77 دولار للأوقية، وارتفع البلاتين 0.3 بالمئة إلى 1010.03 دولار بينما زاد البلاديوم 1.7 بالمئة إلى 2079.68 دولار.