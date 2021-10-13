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الأهلي يتخذ قرار رسميا حول تجديد عقد بيتسو موسيماني مع الشياطين الحمراء

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الأهلي يتخذ قرار رسميا حول تجديد عقد بيتسو موسيماني مع الشياطين الحمراء الأهلي يتخذ قرار رسميا حول تجديد عقد بيتسو موسيماني مع الشياطين الحمراء

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كشف أمير توفيق مدير التسويق والتعاقدات بالنادي عن تفاصيل ما دار في الجلسة التي عقدها مع بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم. وقال أنه تم الإتفاق على استكمال العقد الحالي الذي ينتهي بنهاية موسم 2021/2022 دون أي تعديل على راتب المدير الفني.

كما أن بيتسو لم يطلب أي زيادة على راتبه، والأهلي متمسك باستمراره في مهمته لقناعته بإمكاناته وقدرته على تحقيق طموحات النادي وجماهيره خلال المرحلة القادمة. فيما عبر موسيماني عن سعادته بالعمل في الأهلي ورغبته في استكمال مشواره وتسطير تاريخ مع نادي القرن .

وأضاف توفيق أن الجلسة التي جرت في أجواء ودية شهدت أيضًا حوارًا إيجابيًا حول بعض الأمور المستقبلية وكان هناك تفاهم كبير بين الطرفين، وتم الإتفاق على حسم كل هذه الأمور نهاية العقد الحالي.

المصرى اليوم

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