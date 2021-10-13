إبراهيم سعيد بعد انتقاد أحمد شوبير: «معنديش تصفية حسابات مع حد»

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أكد إبراهيم سعيد نجم منتخب مصر والنادي الأهلي السابق على أنه لا يوجد بينه وبين أي طرف في المنظومة الرياضية المصرية أي مشكلات وأنه «لا يصفي حسابات مع أي شخص».

وجاءت هذه التصريحات من إبراهيم سعيد بعدما انتقد الإعلامي الكبير وحارس مرمى منتخب مصر السابق أحمد شوبير بعد تعليقه على مباراة مصر وليبيا ووصف تعليقه بالسيء.

وكتب إبراهيم سعيد عبر حسابه الشخصي على موقع «تويتر» اليوم الأربعاء: معنديش تصفية حسابات مع حد ولا مع كابتن شوبير ولا مع غيره الحمد لله وتعليقه على المباراة سئ جدا ودي وجهه نظري وأنا حر فيها وفعلا تعليقه سئ.

وقام أحمد شوبير بالتعليق على مبارا منتخب مصر الأخيرة أمام ليبيا في التصفيات الإفريقية المؤهلة لنهائيات كأس العالم 2022 في قطر، والتي انتهت بفوز مصر بثلاثية نظيفة.