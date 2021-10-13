أخبار عاجلة

حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. أخبار العالم
  3. السعودية
  4. صحيفة سبق اﻹلكترونية

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

Print
"الدوسري" دعا أصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين تجنبًا للعقوبات

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

قامت لجان التوطين الميدانية في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحال بيع الايسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بمتابعة وتوجيه من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إنه للأسبوع الثاني على التوالي قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم حصر ١٢٩ منشأة ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ ٩٥ موظفًا منهم ١٧ موظفة سعودية كما بلغ أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة ٨٠٢ وافد.

وأوضح أنه قد تم حصر ٢٧ فرصة عمل على مختلف الأنشطة جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين . كما تم ضبط عدد ٥ مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

ودعا "الدوسري" أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يُشار إلى أن أنشطة المطاعم ومحال الايسكريم ومحال بيع العصائر والمقاهي صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسب متفاوتة رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية

"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية