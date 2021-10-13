٣٢ فرصة عمل بالمطاعم والمقاهي ومحال العصائر بنجران وشرورة وحبونا

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"الدوسري" دعا أصحاب الأعمال لتوظيف السعوديين تجنبًا للعقوبات

قامت لجان التوطين الميدانية في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية على أنشطة المطاعم والمقاهي ومحال بيع الايسكريمات والعصائر، وذلك لمتابعة قرارات التوطين بمتابعة وتوجيه من أمين عام لجنة التوطين عبدالله الدوسري.

وقال "الدوسري" إنه للأسبوع الثاني على التوالي قامت لجان المتابعة الميدانية لأعمال التوطين في كلٍ من نجران وشرورة وحبونا بعمل جولات ميدانية لمتابعة قرارات التوطين في أربعة أنشطة على مستوى المنطقة.

وأكد أنه تم حصر ١٢٩ منشأة ووجد أن أعداد العاملين السعوديين في تلك الأنشطة بلغ ٩٥ موظفًا منهم ١٧ موظفة سعودية كما بلغ أعداد الوافدين في مجمل الأنشطة ٨٠٢ وافد.

وأوضح أنه قد تم حصر ٢٧ فرصة عمل على مختلف الأنشطة جارٍ تجهيزها لشغلها بالسعوديين . كما تم ضبط عدد ٥ مخالفات بحق وافدين كانوا يعملون في مهن مقصور العمل فيها على السعوديين.

ودعا "الدوسري" أصحاب الأعمال إلى سرعة توظيف السعوديين تجنبًا لضبط المخالفات بحق المتجاوزين.

يُشار إلى أن أنشطة المطاعم ومحال الايسكريم ومحال بيع العصائر والمقاهي صدر قرار وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بتوطينها بنسب متفاوتة رغبة في فتح المجال لأبنائنا وبناتنا للانخراط بسوق العمل وتهيئة البيئة العملية المناسبة لعملهم.