أخبار عاجلة

حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه -
"الأرصاد" ينبه 5 مناطق: ضباب مع تدنٍ في مدى الرؤية الأفقية -
"المسحل" يشكر القيادة ويؤكد استعداد الرياض لاستضافة النهائي الآسيوي -
حادث دهس بنجران يصرع 3 نساء.. والجهات ذات العلاقة تباشر -
"نقلي" يفتتح معرض "مكة والمدينة بين الماضي والحاضر" بدار الأوبرا المصرية -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي -
زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها -
«زي النهارده» وفاة الفنانة نعيمة الصغير 20 أكتوبر 1991 -
«زي النهارده» وفاة الفنان محمد فوزى 20 أكتوبر 1966 -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«حُرّة فيما استخلفها الله من مال».. الإفتاء توضح الرأي الشرعي لتبرع الأم بممتلكاتها لأحد أبنائها

Print
«حُرّة فيما استخلفها الله من مال».. الإفتاء توضح الرأي الشرعي لتبرع الأم بممتلكاتها لأحد أبنائها «حُرّة فيما استخلفها الله من مال».. الإفتاء توضح الرأي الشرعي لتبرع الأم بممتلكاتها لأحد أبنائها

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجاب الشيخ محمد وسام أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (هل يجوز للأم التبرع بممتلكاتها لأحد الأبناء)؟

وأوضح أمين الفتوى، قائلاً: «لا شك تفعل ما تشاء، هي حرة، إذا رأت أن ابنها محتاجًا، وأن المصلحة في أن تعطيه مبلغًا وتؤثره على غيره فكل هذا جائز».

وتابع الشيخ محمد وسام : «ولا مانع من ذلك لمعنى يوجد في أحد الأبناء أو البنات ولا يوجد في غيره، كالحاجة والبر والنجاح.. كل ذلك مستساغ، وهى حرة فيما استخلفها الله من مال».

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو)

مدرب المقاصة: افتتاح مشوارنا بالدوري بمواجهة بيراميدز «اختبار صعب» (فيديو)

حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه

حسين السيد: اقتربنا من التجديد لـ «أبو جبل» وطارق حامد والونش أحرجنا بأسلوبه

فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

فوز قرية الجعافرة بالمركز الأول ومدينة أسوان بالمركز الثاني في جائزة التميز الحكومي

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها

زوج وزوجته يطعنان بعضهما للخلاف على مصروفات المنزل في بنها