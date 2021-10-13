«حُرّة فيما استخلفها الله من مال».. الإفتاء توضح الرأي الشرعي لتبرع الأم بممتلكاتها لأحد أبنائها

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أجاب الشيخ محمد وسام أمين لجنة الفتوى بـ دار الإفتاء المصرية ، عن سؤال ورد إليه خلال البث المباشر لصفحة دار الإفتاء المذاعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، مفاده (هل يجوز للأم التبرع بممتلكاتها لأحد الأبناء)؟

وأوضح أمين الفتوى، قائلاً: «لا شك تفعل ما تشاء، هي حرة، إذا رأت أن ابنها محتاجًا، وأن المصلحة في أن تعطيه مبلغًا وتؤثره على غيره فكل هذا جائز».

وتابع الشيخ محمد وسام : «ولا مانع من ذلك لمعنى يوجد في أحد الأبناء أو البنات ولا يوجد في غيره، كالحاجة والبر والنجاح.. كل ذلك مستساغ، وهى حرة فيما استخلفها الله من مال».