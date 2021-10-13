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«شعبة المستوردين»: القانون الجديد يُجبر على استيراد بضائع عالية الجودة

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«شعبة المستوردين»: القانون الجديد يُجبر على استيراد بضائع عالية الجودة «شعبة المستوردين»: القانون الجديد يُجبر على استيراد بضائع عالية الجودة

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قال متى بشاي، رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين، إن رسوم التسجيل المسبق للشاحنات في قانون الجمارك الجديد رمزية وتساعد المستوردين في تسجيل البيانات، موضحا أن هناك الكثير من الإجراءات التي ينبغي على المورد اتباعها قبل عملية الشحن.

وأضاف «بشاي» خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، الأربعاء، أن 21 ألف شركة من إجمالي 56 ألف شركة سجلت بيانتها في النظام الجديد حتى الخميس الماضي، موضحا أن التسجيل المسبق للشاحنات يستغرق بعض الوقت بسبب الإقبال الكبير للمستوردين.

ودعا رئيس لجنة التجارة الداخلية بشعبة المستوردين أصحاب الشركات والمستوردين لسرعة التسجيل المسبق للشاحنات حتى لا تتعطل مصالحهم، موضحا أن القانون الجديد يمنع عمليات تهريب البضائع.

وتابع أن القانون الجديد يجبر المستوردين على استيراد بضائع بجودة عالية، موضحا أن ذلك قد يساهم في ارتفاع بعض البضائع والمنتجات لكن في الوقت نفسه سيتمكن المستهلك من الحصول على منتجات عالية الجودة.

المصرى اليوم

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