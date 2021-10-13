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111 مليونًا.. «لعبة الحبار» يحقق أعلى مشاهدات بين مسلسلات «نتفليكس» الأصلية

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111 مليونًا.. «لعبة الحبار» يحقق أعلى مشاهدات بين مسلسلات «نتفليكس» الأصلية 111 مليونًا.. «لعبة الحبار» يحقق أعلى مشاهدات بين مسلسلات «نتفليكس» الأصلية

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قالت خدمة «نتفليكس» للبث عبر الإنترنت إن المسلسل الكوري الجنوبي الناجح «سكويد جيم» أو لعبة الحبار أصبح رسميا صاحب أكبر عدد من المشاهدين بين مسلسلاتها الأصلية.

المسلسل المثير المؤلف من تسع حلقات يلعب فيه متنافسون يمرون بضائقة مالية ألعاب أطفال لكن لها تبعات مميتة سعيا للحصول على جائزة قدرها 45.6 مليار وون (38 مليون دولار).

ويثير المسلسل ضجة في العالم منذ بداية بثه قبل أقل من شهر.

وقالت نتفليكس على «تويتر» أمس الأربعاء «وصل عدد متابعي سكويد جيم رسميا إلى 111 مليونا مما يجعله صاحب أكبر انطلاقة لمسلسل لنا على الإطلاق!».

جذب المسلسل هذا العدد خلال 27 يوما فقط، منذ بداية بثه في 17 سبتمبر، متجاوزا بسهولة المسلسل التاريخي الذي تدور أحداثه في المملكة المتحدة «بريدجرتون» الذي تابعه 82 مليون مشترك في أول 28 يوما.

وتكشف نتفليكس معلومات محدودة عن أرقام المشاهدات بمنصتها. وتشمل الأرقام التي كشفت عنها للمشاهدين في أول 28 يوما لبث بريدجرتون وغيره من مسلسلاتها أي حساب شاهد مستخدمه إحدى الحلقات لدقيقتين على الأقل.

وبسبب شعبية لعبة الحبار، قررت «إس.كيه برودباند» المقدمة لخدمة الإنترنت في كوريا الجنوبية، مقاضاة «نتفليكس» مطالبة بتكاليف الاستخدام الكثيف للشبكة وأعمال الصيانة بسبب الزيادة الكبيرة في عدد المشاهدين.

المصرى اليوم

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