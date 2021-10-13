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لتسهيل التسجيل ...افتتاح مكتب العلامات التجارية بمقر غرفة الأقصر

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لتسهيل التسجيل ...افتتاح مكتب العلامات التجارية بمقر غرفة الأقصر لتسهيل التسجيل ...افتتاح مكتب العلامات التجارية بمقر غرفة الأقصر

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أعلن صلاح فتحي رئيس الغرفة التجارية بمحافظة الأقصر عن بدء الترتيبات التنسيقية مع وزارة والتجارة الداخلية لافتتاح مكتب لتسجيل العلامات التجارية داخل مقر الغرفة التجارية بالأقصر لتسهيل عمليات تسجيل العلامات التجارية لكافة محافظات الصعيد ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة من تسجيل علاماتها التجارية لدخول الأسواق العالمية .
جاء ذلك على هامش الجلسة الختامية للندوة التي نظمها مشروع الاتحاد الأوروبي لدعم حماية حقوق الملكية الفكرية والعلامات التجارية والنماذج الصناعية بالتعاون مع غرفة الأقصر التجارية وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمكتب المصري للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والتي استمرت على مدار ثلاثة أيام لرفع وعي مستشاري رواد الاعمال لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنح منتجات تلك المشروعات فرص التسجيل والمنافسة في الأسواق المحلية و العالمية .
وأوضح فتحي أن تنظيم تلك الندوات يأتي فى إطار التعاون المشترك بين مكتب الاتحاد الأوروبى للملكية الفكرية مع الإدارة المركزية العلامات التجارية والتصميمات والغرفة التجارية بالأقصر لنشر الوعي بالملكية الفكرية والتعريف بالعلامات التجارية وإلقاء الضوء على أهمية حماية حقوق الملكية الفكرية للمشروعات الاقتصادية والاستثمارية , بالإضافة إلى تدريب قاعدة من مستشاري رواد الأعمال لنشر الوعي في صعيد بأهمية حماية حقوق الملكية الفكرية وتسجيل العلامات التجارية محليا ودولياً.
عقدت الندوات بحضور دينا حامد معاون وزير التموين والتجارة الداخلية ورئيس إدارة العلامات والنماذج الصناعية ، و اسماء هيكل مدير مشروع الاتحاد الأوروبي , وبشاركة نخبة من خبراء تسجيل العلامات التجارية و تنمية مشروعات ريادة الأعمال ضمت محمد عبد الفتاح الخبير بمشروع الاتحاد الاوروبي، الدكتور ايونيس كيكيس والدكتورة جالاتيا كابيلاكو الخبراء الدوليين بمشروع الاتحاد الاوروبي، كما شارك جريجور شنايدر، جواو كاريلهو، وستيفان مارتن خبراء مكتب الملكية الفكرية بالاتحاد الأوروبي وقدم مصطفى اسماعيل الفاحص والمراجع بالمكتب المصري للعلامات التجارية والنماذج الصناعية والخبير بالمحاكم الاقتصادية بشرح كيفية البحث في قاعدة البيانات المحلية عن العلامات التجارية وسبل تسجيل علامات مميزة عن غيرها .

المصرى اليوم

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