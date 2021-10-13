جمعية اتصال تطلق جائزة الدكتور طارق كامل السنوية للإبداع والابتكار

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أطلقت جمعية اتصال نواة منظمات المجتمع المدني لصناعة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات" الدورة الأولى لجائزتها لسنوية والتي تحمل أسم طارق كامل لأفضل فكرة تكنولوجية أو شركة ناشئة تعمل فى مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتبلغ قيمة الجائزة 100 ألف جنيه .

وتأتي الجائزة مساهمة من الشركات العاملة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وعدد من قيادات القطاع للدور الرائد والتنموي الذي لعبه طارق كامل في بناء مجتمع المعلومات المصري .

وقال الدكتور محمد شديد، المدير التنفيذي لجمعية اتصال إنه ايمانا من اتصال بأهمية الدور الذي يمكن أن تلعبه الشركات الصغيرة والناشئة في دفع عجلة التنمية في البلاد فلقد اطلقت اتصال نسختها الأولى من الجائزة والتي تتواكب مع الذكرى الثانية لوفاة الدكتور طارق كامل تعزيزًا لروح الابتكار والإبداع وإفساح المجال أمام الشركات الشابه وتسليط الضوء علي شباب المبتكرين في القطاع.

ويشترط أن تخدم الفكرة الشركة الناشئة أحد مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وأن تقدم حلا تكنولوجيا يعود بالفائدة على المجتمع المحلي أو العالمي.

يذكر أنه تم تشكيل لجنة من كبار خبراء القطاع والمساهمين في الجائزة لتقييم الأفكار والشركات المتقدمة وتحديد الفائز بالجائزة، وأكد رفقاء الدكتور طارق كامل، ومحبوه أن إطلاق هذه الجائزة يأتي تأكيدا لدور المرحوم كامل كونه من أبرز المؤسسين والداعمين لريادة الأعمال والإبداع في مراحل انطلاقاتها الأولى في العقد الأول من هذا القرن وبهذا تتكامل حلقات التكريم التي يقوم بها المجتمع الأكاديمي والمدني والصناعي والمنظمات العالمية.

ورحل الدكتور طارق كامل، وزير الاتصالات الأسبق، والملقب بـ"أبو الإنترنت" في مصر، بعدما وافته المنية في مدينة جنيف بسويسرا، في العاشر من أكتوبر 2019، بعد معاناة طويلة مع مرض السرطان استمرت لعشر سنوات ،ويعد كامل ثانى وزير اتصالات في مصر، ضمن حكومة رئيس الوزراء الأسبق الدكتور أحمد نظيف.