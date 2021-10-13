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الربيعة: توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية سيوفّر فرصاً وظيفية لأبناء الوطن

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الربيعة: توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية سيوفّر فرصاً وظيفية لأبناء الوطن الربيعة: توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية سيوفّر فرصاً وظيفية لأبناء الوطن
الموارد البشرية: استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات

الربيعة: توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية سيوفّر فرصاً وظيفية لأبناء الوطن

أكّد وزير الصحة الدكتور "توفيق الربيعة"؛ أن صدور قرارات توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتَي طب الأسنان والصيدلة سيوفر فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وقال عبر حسابه في تويتر: بتكامل جهود وزارة الصحة مع وزارة الموارد البشرية، صدرت قرارات توطين مهن التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية واعتماد الحد الأدنى للأجور في مهنتي "طب الأسنان، الصيدلة" حيث ستوفر فرصاً وظيفية لأبناء وبنات الوطن القادرين على شغل هذه المهن بما لديهم من كفاءة تستحق الدعم.

وكان قد أصدر وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية المهندس أحمد بن سليمان الراجحي؛ قرارَيْن جديدَيْن موجهَيْن نحو توطين الوظائف في التخصّصات الصحية والأجهزة الطبية بكل مناطق المملكة، وذلك استمراراً لجهود الوزارة في توفير بيئة عمل مناسبة ومحفزة للمواطنين والمواطنات.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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