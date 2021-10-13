«الداخلية» تكشف ملابسات دهس سائق لودر سيدة واصابة ابنها في القليوبية

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كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» بشأن وقوع حادث تصادم ووفاة سيدة وإصابة نجلها بالقليوبية

قالت الدالية في بيان صباح اليوم الاربعاء: «بالنسبة لما تم تداوله على على موقع التواصل الإجتماعى «فيس بوك» متضمناً وقوع حادث تصادم ووفاة سيدة وإصابة نجلها بالقليوبية،وبالفحص تبين أنه تبلغ لقسم ثان شبرا الخيمة بمديرية أمن القليوبية بوقوع حادث تصادم ووجود متوفاه ومصاب بدائرة القسم».

وأضافت: «بالإنتقال تبين أنه أثناء قيام معدة ثقيلة «لودر» قيادة (أحد الأشخاص) برفع القمامة من أحد المناطق بدائرة القسم وحال رجوعه للخلف إصطدم (بإحدى السيدات، ونجلها ) مما أدى إلى وفاة السيدة وإصابة نجلها بكدمات متفرقة بالجسم، تم ضبط قائد اللودر، وبمواجهته أقر بما جاء بالفحص، وبسؤال (زوج السيدة المشار إليها، وشقيقها ) إيدا ما جاء بالفحص وإتهما قائد اللودر بالتسبب في الحادث، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية»