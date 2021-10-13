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استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، زيارة سياحية من مبادرة «أهل مصر»، برعاية وزارة الشباب والرياضة، من أجل الترويج السياحى للآثار.

وزار المتحف مجموعة مكونة من ٢٠٠ فرد من شباب وشابات المحافظات الحدودية، مطروح ،البحر الأحمر ،اسوان، جنوب وشمال سيناء والوادي الجديد، بهدف رفع الوعي الثقافي والأثري لدى الشباب تدعيماً لقيم الانتماء والوطنية.

وخلال جولة إرشادية داخل المتحف تعرفوا على أهم مقتنياته وتاريخ انشائه، حيث قام بالشرح لهم مجموعة مميزة من أمناء متحف المجوهرات الملكية، هم أماني احمد بهلول، وسهي مصطفي، ومريم محمد هندي، وريهام رياض، ومني فؤاد.

وجرت الزيارة مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

200 فرد من "أهل مصر" في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

200 فرد من "أهل مصر" في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)