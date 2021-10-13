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200 فرد من «أهل » في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

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200 فرد من «أهل مصر» في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور) 200 فرد من «أهل » في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

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استقبل متحف المجوهرات الملكية في الإسكندرية، زيارة سياحية من مبادرة «أهل »، برعاية وزارة الشباب والرياضة، من أجل الترويج السياحى للآثار.

وزار المتحف مجموعة مكونة من ٢٠٠ فرد من شباب وشابات المحافظات الحدودية، مطروح ،البحر الأحمر ،اسوان، جنوب وشمال سيناء والوادي الجديد، بهدف رفع الوعي الثقافي والأثري لدى الشباب تدعيماً لقيم الانتماء والوطنية.

وخلال جولة إرشادية داخل المتحف تعرفوا على أهم مقتنياته وتاريخ انشائه، حيث قام بالشرح لهم مجموعة مميزة من أمناء متحف المجوهرات الملكية، هم أماني احمد بهلول، وسهي مصطفي، ومريم محمد هندي، وريهام رياض، ومني فؤاد.

وجرت الزيارة مع الالتزام الكامل بتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية لمجابهة المستجد.

200 فرد من "أهل مصر" في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)
200 فرد من "أهل مصر" في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)
200 فرد من "أهل مصر" في زيارة سياحية لمتحف المجوهرات الملكية (صور)

المصرى اليوم

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