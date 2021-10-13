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تستمر أسبوعا .. بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية إلى أوغندا (صور)

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تستمر أسبوعا .. بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية إلى أوغندا (صور) تستمر أسبوعا .. بطريرك الإسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية إلى أوغندا (صور)

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بدأ البابا ثيودورس الثاني بابا وبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا للروم الأرثوذكس، زيارة رعوية إلى أوغندا تستمر حتى يوم 18 أكتوبر الجاري.

وقال المطران ناركيسوس الوكيل البطريركي للإسكندرية، إن الهدف من الزيارة هو إحياء ذكرى المتروبوليت يوناس مطران كامبالا وسائر أوغندا، الذي رقد في الرب في 5 سبتمبر 2021، وذلك بترأس خدمة الذكرى الأربعين في كاتدرائية القديس نيقولاوس في نامونغونا يوم 17 من الشهر الجاري.

وأوضح أنه خلال الجولة الرعوية يقوم البابا ثيودوروس بزيارات رعوية لأبنائه الروحيين في مختلف مراكز الإرسالية الأرثوذكسية في مدينة كمبالا، ومن المتوقع أيضًا أنه في يوم 14 يترأس تكريس كنيسة دير القديسة باراسكيفي الأرثوذكسي في بوسانا، كما سيزور أبرشية أسقفية جولو وشرق أوغندا التي باركها وأنشأها في نوفمبر 2018 خلال المجمع المقدس، كما سيزور تنزانيا، ومن المتوقع أن يلتقي البابا ثيودوروس مع مسؤولي الأوغندية والبعثات الدبلوماسية.

وفى سياق متصل، احتفلت بطريركية الإسكندرية وسائر إفريقيا للروم على حسابها الرسمى على فيسبوك، بالذكرى الـ 17 لانتخاب البابا ثيودوروس الثاني بابا وبطريركًا على الكرسي الإسكندري للقديس مرقص الرسول لبطريرك الإسكندرية وسائر أفريقيا، في أكتوبر 2004.

وذكرت البطريركية أنه خلال هذه السنوات تم إنشاء أبرشيات جديدة في 54 دولة أفريقية رعاها البابا ثيودروس، بمجهودات مطارنة وأساقفة البطريركية، فيما يواصل عمله حتى يومنا هذا يظهر حبه الأبوي الحقيقي، وخاصة لأبناء إفريقيا ليؤكد بأعماله الرعائية هذه أنهم ليسوا أبناء إله أدنى. لهذا السبب، وأسس المدارس والمراكز الطبية والمدارس، وطور العمل التبشيري، وروج للأرثوذكسية، وأنه أيضًا رئيس أساقفة كل من الأفارقة واليونانين المصريين وكل أرثوذكسي متواجد على أرض قارة أفريقيا.

بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)
بطريرك الاسكندرية للروم يبدأ زيارة رعوية الى أوغندا تستمر أسبوعاً .. ويترأس قداس تذكار مطران كامبالا (صور)

المصرى اليوم

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