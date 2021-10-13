★ ★ ★ ★ ★

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدث الفنان أحمد صلاح حسني عن علاقته بالفنان أمير كرارة التي استمرت لسنوات وتوجت بالارتباط بشقيقة «كرارة»، وقال «حسني» خلال لقاء معه في برنامج «#MBCTrending: «أن :أمير أخويا.. مش علاقة نسب فقط، متربيين مع بعض وعشرة عمر، مبحسش إنه نسيبي قد ماإنه أخويا.»

وخلال ظهور لـ«كرارة» بمقطع فيديو أوضح «حسني» أن علاقته بـ«كرارة»: «إخوات» كما وصفها، ووجه سؤالا لـ«حسني»: «أنا عارف على قدر حب أختي ليك، انت كنت هتتعامل معاها إزاي، ولو هتعيش معاك يوم واحد كنت هتسعدها إزاي، لكن بصراحة، هل ندمت على الجوازة دي؟ أنا بصراحة مندمتش»، ليضحك الاثنان، ويعلق «كرارة» عن زوج شقيقته :«أحمد من الشخصيات الواضحة، معندوش لف ودوران، ويشبهني في وضوح شخصيته».

كان «كرارة» و«حسني» قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بسبب الإعلان عن هذه الحلقة من البرنامج.

يذكر أن النجم أمير كرارة تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد يخوض به سباق دراما رمضان 2022، ويتعاون خلاله مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل «الاختيار» الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان 2020.

وعقد أمير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذي سيكون مفاجأة، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.