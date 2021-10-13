أخبار عاجلة

السفير الإسباني بالقاهرة يتغزل في محمد صلاح : اتمنى انتقاله لـ «الريال» الذي أشجعه -
"ديربي القارة" بين الهلال والنصر .. تحت أنظار مدرب الأخضر -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
مركز مبارك للمصل واللقاح بالسويس يواصل تطعيم المواطنين بلقاحات كورونا -
محلل سياسي: تركيا تضرب بقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي وقانون البحار عرض الحائط -
ضمن مشروع النقل العام.. عدسة "سبق" ترصد تنفيذ أعمال محطة توقُّف الحافلات بالشرائع -
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن -
الاتحاد الآسيوي: سالم الدوسري أفضل لاعب في مباراة الهلال والنصر -
"تعليم القنفذة".. تأخير دوام الجهات المتأثرة بالضباب في المحافظة إلى الـ8 صباحًا -
"خيرية إبصار" تحتفي باليوم العالمي للبصر والعصا البيضاء -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الفن و المشاهير
  3. المصرى اليوم

«ندمت على الجوازة»..أمير كرارة يتحدث عن ارتباط أحمد صلاح حسني بشقيقته ()

Print
«ندمت على الجوازة»..أمير كرارة يتحدث عن ارتباط أحمد صلاح حسني بشقيقته (فيديو) «ندمت على الجوازة»..أمير كرارة يتحدث عن ارتباط أحمد صلاح حسني بشقيقته ()

لاقتراحات اماكن الخروج

تحدث الفنان أحمد صلاح حسني عن علاقته بالفنان أمير كرارة التي استمرت لسنوات وتوجت بالارتباط بشقيقة «كرارة»، وقال «حسني» خلال لقاء معه في برنامج «#MBCTrending: «أن :أمير أخويا.. مش علاقة نسب فقط، متربيين مع بعض وعشرة عمر، مبحسش إنه نسيبي قد ماإنه أخويا.»

وخلال ظهور لـ«كرارة» بمقطع أوضح «حسني» أن علاقته بـ«كرارة»: «إخوات» كما وصفها، ووجه سؤالا لـ«حسني»: «أنا عارف على قدر حب أختي ليك، انت كنت هتتعامل معاها إزاي، ولو هتعيش معاك يوم واحد كنت هتسعدها إزاي، لكن بصراحة، هل ندمت على الجوازة دي؟ أنا بصراحة مندمتش»، ليضحك الاثنان، ويعلق «كرارة» عن زوج شقيقته :«أحمد من الشخصيات الواضحة، معندوش لف ودوران، ويشبهني في وضوح شخصيته».

كان «كرارة» و«حسني» قد تصدرا تريند مواقع التواصل الاجتماعي الفترة الماضية بسبب الإعلان عن هذه الحلقة من البرنامج.

يذكر أن النجم أمير كرارة تعاقد مؤخرا على بطولة مسلسل جديد يخوض به سباق دراما رمضان 2022، ويتعاون خلاله مع المخرج أحمد نادر جلال للمرة الأولى، فيما يعود للعمل مرة أخرى مع السيناريست باهر دويدار بعدما قدمه معه مسلسل «كلبش» بأجزائه الثلاثة وكذلك مسلسل «الاختيار» الجزء الأول الذي تم عرضه في رمضان 2020.

وعقد أمير كرارة جلسات عمل مع صناع المسلسل خلال الأسابيع الماضية للاستقرار على تفاصيل العمل الذي سيكون مفاجأة، ومن المقرر أن تشهد الأسابيع المقبلة بدء عملية الترشيحات والتعاقدات مع الفنانين المشاركين في البطولة تمهيدا لبدء التصوير قبل نهاية العام الجارى.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن

بالفيديو .. حريق هائل يلتهم طائرة ركاب أمريكية في حادث مروع بهيوستن

هدافي دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح ينافس على القمة (فيديو)

هدافي دوري أبطال أوروبا .. محمد صلاح ينافس على القمة (فيديو)

أهداف محمد صلاح اليوم في دوري الابطال.. رواغ 3 لاعبين وسجل على طريقة ميسي (فيديو)

أهداف محمد صلاح اليوم في دوري الابطال.. رواغ 3 لاعبين وسجل على طريقة ميسي (فيديو)

أشرف عبدالباقي يكشف حقيقة انسحابه من مهرجان الجونة بسبب فيلم «ريش» (فيديو)

أشرف عبدالباقي يكشف حقيقة انسحابه من مهرجان الجونة بسبب فيلم «ريش» (فيديو)