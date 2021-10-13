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الصين تختبر 200 ألف عينة دم في ووهان.. عن أي شيء تبحث؟

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الصين تختبر 200 ألف عينة دم في ووهان.. عن أي شيء تبحث؟ الصين تختبر 200 ألف عينة دم في ووهان.. عن أي شيء تبحث؟
كجزء من تحقيق موسع لتتبع أصل كورونا الذي ظهر في هذه المدينة

الصين تختبر 200 ألف عينة دم في ووهان.. عن أي شيء تبحث؟

تستعد الصين لاختبار عشرات الآلاف من عينات دم سكان ووهان وسط البلاد، كجزء من تحقيق موسع لتتبع أصل الذي ظهر لأول مرة في هذه المدينة؛ وذلك وفقًا لمسؤول صيني.

وتأتي الخطوة وسط دعوات متزايدة للشفافية بشأن منشأ الفيروس، الذي بدأ في الصين وانتشر إلى أنحاء العالم؛ حيث ثارت نظريات عدة عن أصل الوباء وكيف انتقل إلى "المريض رقم صفر".

وتنوي السلطات الصحية اختبار نحو 200 ألف عينة محفوظة في بنك الدم الخاص بووهان؛ بما في ذلك عينات تعود إلى الأشهر الأخيرة من عام 2019؛ حيث بدأ انتشار المرض في الصين قبل أن ينتقل إلى الخارج، حسب "سي إن إن" الأمريكية.

وجاءت هذه الخطوة بناء على توصيات من محققي منظمة الصحة العالمية، الذين يعتقدون أن تحليل الدم من الممكن أن يكون مصدرًا مهمًّا لمعلومات رئيسية، قد تساعد في تحديد كيف ومتى وأين انتقل الفيروس إلى البشر لأول مرة.

ويرى خبراء صحيون أن العينات، إذا كانت محفوظة بشكل صحيح، يمكن أن تحتوي على "علامات حاسمة لأول أجسام مضادة صنعها البشر ضد المرض" وفق "سكاي نيوز".

وقال يانتشونغ هوانغ كبير زملاء الصحة العالمية في مجلس العلاقات الخارجية الصينية لـ"سي إن إن": "هذا يوفر أقرب ما رأيناه من عينات (..) لمساعدتنا على فهم توقيت تفشي المرض".

ومن جهة أخرى، قالت الأستاذة المساعدة في علم الأوبئة بجامعة كولومبيا الأمريكية مورين ميللر: إن العينات "ستحتوي بالتأكيد على أدلة حيوية" تفيد في تتبع أصل كورونا، وحثت بكين على السماح للخبراء الأجانب بمراقبة العملية.

وأضافت: "لن يصدق أحد أي نتائج تُبلغ عنها الصين، ما لم يكن هناك مراقبون مؤهلون".

وفي يوليو الماضي، قال ليانغ وانيان رئيس الفريق الصيني الذي يعمل مع منظمة الصحة العالمية في تحقيقها بشأن أصل كورونا: إن بلاده ستختبر العينات؛ مضيفًا أنه "بمجرد أن يحصل الخبراء الصينيون على النتائج سوف يسلمونها إلى فِرَق الخبراء الصينيين والأجانب".

ومنذ الأشهر الأولى لظهور المرض، لطالما أثار موضوع أصل فيروس كورونا جدلًا كبيرًا؛ لا سيما بين الصين والولايات المتحدة ومنظمة الصحة العالمية.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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